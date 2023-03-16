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Миллионные штрафы: казахстанцы разбираются с Wildberries из-за переименования Астаны

Просмотров:464 Опубликовано: Сегодня, 09:58
Миллионные штрафы: казахстанцы разбираются с Wildberries из-за переименования Астаны
Фото: bfm.ru
Миллионные штрафы получили казахстанские предприниматели из-за переименования Астаны. Ошибка произошла в системе популярного российского маркетплейса «Вайлдбериз», через которую отечественные продавцы тоже реализуют свои товары. Более 500 астанчан не знают, куда обращаться и как добиться справедливости, передает Azattyq Rýhy со ссылкой телеканал Астана.

С конца февраля «Вайлдбериз» начал выставлять штрафы в полмиллиона тенге и выше, рассказывают казахстанцы, которые вели бизнес через эту площадку. Десятки возмущенных предпринимателей собрались возле фирменного склада в Астане, чтобы выяснить, в чём они так провинились. Говорят, техподдержка сайта не отвечает, а из-за долга работать дальше нельзя.

«Вайлдбериз, в отчетах пишет, что отгружено на иной склад. Какой иной склад? У нас он один. Никто ничего не знает. Кому то 20 тысяч, кому-то миллион, кому-то 14 миллионов штрафы поприходили. Мало того, что 25% забирают, так еще мы отдаем штрафы», - сказала предприниматель Марина Гончаренко.

Однако на склад российской компании казахстанских партнёров не пустили. По словам охранника, руководство диалог вести отказалось.

«У нас неужели нету в Казахстане каких-либо законов, которые могут нас именно защищать? У нас постоянно мы сами по себе, как «жетім балалар», - выразила возмущение предприниматель Зарина Тургаева.

Официального представительства компании в Казахстане нет, подчёркивает юрист Шынгыс Темир. Он смог немного прояснить ситуацию, связавшись со знакомым сотрудником компании.

«Вся проблема в том, что при выборе склада системой автоматически был выбран склад Нур-Султана, хотя нужно было выбрать склад Астаны. Это техническая проблема. Сейчас поступает информация, что маркетплейс готов пересматривать эти начисления. Обещания маркетплейса, многие оценивают достаточно критически. То есть ближе к праздникам, после праздников, может быть им деньги даже и не вернут», - отметил юрист Шынгыс Темир.

Тем временем на родине у российского маркетплейса тоже не все гладко. Как сообщают местные СМИ, там массово закрываются пункты выдачи — сотрудники бастуют из-за штрафов и долгам по зарплате. Видя это казахстанские предприниматели обеспокоены, что их проблема не решится. Учитывая, что и до этого система работала не лучшим образом.

«Когда удержали 598 тысяч, я задала вопрос, за что вы удержали у меня их? Они мне написали: «За продажу вейпов». Я им пишу: «Вы проверьте мою страницу, у меня никогда не было вейпов», - сказала предприниматель Асемгуль Нуржанова.

У казахстанских предпринимателей есть и другие претензии к «Вайлдбериз». К примеру, им не доступна внутренняя реклама на маркетплейсе, товары теряются. А особенно продавцов возмущает, что казахстанский товар не видят многие регионы России, Армении и Беларуси. Тем временем в отечественном Министерстве торговли и интеграции лишь разводят руками. Мол, помочь не могут, так как ситуация гражданско-правовая. Оштрафованным советуют обратиться в суд.

«Ведутся работы по внесению изменений, дополнений в некоторые законодательные акты. В части защиты прав потребителей в рамках электронной торговли, а также регулирования деятельности торговых площадок, действующих на территории Республики Казахстан. В рамках которых предусматриваются, что маркетплейсы будут предпринимать меры по нивелированию рисков недобросовестных практик», - заявил Руслан Уразалиев, замдиректора департамента цифровизации МТИ РК.

По словам чиновников, эти поправки прошли публичные обсуждения и скоро их вынесут на рассмотрение в правительство.

А пока несколько сотен человек должны думать, как вернуть заработок, которого они лишились


Источник: azattyq-ruhy.kz
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