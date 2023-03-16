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В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта

Просмотров:2399 Опубликовано: Сегодня, 10:13
В Казахстане начнут выплачивать компенсации по тенговым депозитам после 20 марта
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов рассказал о том, что после 20 марта банки начнут выплачивать вкладчикам компенсации по тенговым депозитам, сообщает Zakon.kz.

В конце февраля банки приняли заявления на компенсацию по депозитам на 306,2 млрд тенге. Заявления подали 2 590 021 депозитор. Вкладчики получат премию в размере 10% на минимальную сумму депозита, действовавшего в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно. При этом сумма выплаты не превысит 2 млн тенге.

В 2022 году Национальный банк и правительство Казахстана запустили программу по защите тенговых вкладов физических лиц.


Источник: zakon.kz
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