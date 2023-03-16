Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда по иску Комитета госимущества и приватизации Минфина обязала Болата Назарбаева и ТОО РLS-ТМ вернуть государству акции "Алматинского завода тяжелого машиностроения". Постановление судебной коллегии опубликовано в судебном кабинете, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По материалам дела, в 1998 году департамент госимущества продал государственный пакет акций АО "АЗТМ" в размере 31,9 процента от уставного фонда победителю тендера - ТОО "Темир Кон" за 105,3 миллиона тенге. Согласно договору купли-продажи новый владелец должен был сохранять профиль деятельности завода и увеличивать объемы производства.



В 2007 году ТОО "Темир Кон" продало 86,78 процента акций АО "АЗТМ", включая 31,9 процента государственного пакета, Болату Назарбаеву. В 2009 году ТОО "Фирма Баяу" заключило, что материально-техническая база завода находится в неудовлетворительном состоянии, производственные показатели снижаются, имущественный комплекс и земельный участок распадаются и здания и сооружения передаются в аренду или продаются третьим лицам, что указывает на несоблюдение обязательств. В 2009 году Болат Назарбаев продал госпакет вместе с другими акциями ТОО PLS-ТМ, не предусмотрев никаких обязательств по договору.



"Став собственником государственного пакета акций, Болат Назарбаев принял на себя обязательства по исполнению особых условий первого договора. Обязательства Болата Назарбаева по сохранению профиля деятельности завода, увеличению объемов производства, выполнению стандартов безопасности на момент заключения договора с ТОО PLS-ТМ не были прекращены. Болат Назарбаев не вправе был отчуждать спорные акции без передачи новому покупателю своих обязательств", - говорится в постановлении.



Согласно постановлению различные судебные инстанции рассматривали данное дело неоднократно. В феврале 2011 года иск, поданный комитетом, был удовлетворен судом № 2 Ауэзовского района Алматы. Апелляционная и кассационная судебные коллегии Алматинского городского суда поддержали это решение. Однако летом 2012 года судебная коллегия Верховного суда отменила решение и направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. На этот раз районный суд № 2 Ауэзовского района Алматы отказал комитету в удовлетворении иска. Решение было подтверждено апелляционной судебной коллегией по гражданским и административным делам Алматинского городского суда. Однако в текущем году генеральный прокурор решил оспорить это решение.



Ни Болат Назарбаев, ни представители Комитета госимущества не явились на судебное заседание. После изучения доводов генерального прокурора коллегия Верховного суда пришла к выводу, что имеются исключительные основания для пересмотра оспариваемых судебных актов в кассационном порядке.



Верховный суд удовлетворил протест генпрокурора и отменил решение Алматинского суда 2012 года.



"Признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО PLS-ТМ в части продажи простых именных акций АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения", составляющих 31,9 процента уставного фонда. Привести стороны в первоначальное положение. Обязать Болата Назарбаева возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9 процента от уставного капитала завода в собственность государства", - говорится в постановлении.



Напомним, ранее председатель республиканского общественного совета по развитию госуправления и противодействию коррупции при партии Amanat Ерлан Саиров рассказал подробности об изъятии земель Болата Назарбаева, получение которых признали незаконным.