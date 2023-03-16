На слухи о девальвации тенге после выборов ответил глава Нацбанка

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов ответил, стоит ли ждать девальвации после выборов депутатов Мажилиса 19 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава Нацбанка пояснил, что все слухи о том, что Нацбанк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности.



"Мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем, это ЕНПФ. Мы это будем продолжать делать, поэтому эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности", - заявил Пирматов в кулуарах заседания Сената.



Ранее председатель Национального банка Галымжан Пирматов рассказал, от чего будет зависеть курс тенге.



Напомним, 19 января Президент постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.



Сообщалось, что голосовать на выборах депутатов Мажилиса Парламента смогут 12 миллионов 32 тысячи 550 человек. Казахстанцы смогут избрать прямым голосованием 29 депутатов Мажилиса.