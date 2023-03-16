На слухи о девальвации тенге после выборов ответил глава Нацбанка

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов ответил, стоит ли ждать девальвации после выборов депутатов Мажилиса 19 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава Нацбанка пояснил, что все слухи о том, что Нацбанк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности.
"Мы открыто коммуницируем все наши действия на валютном рынке. Не только интервенции золотовалютных резервов, но и продажи валюты Национального фонда, операции по валюте в других фондах, которыми мы управляем, это ЕНПФ. Мы это будем продолжать делать, поэтому эти все слухи о том, что Национальный банк каким-то образом влияет на курс в преддверии выборов, не соответствуют действительности", - заявил Пирматов в кулуарах заседания Сената.
Ранее председатель Национального банка Галымжан Пирматов рассказал, от чего будет зависеть курс тенге.
Напомним, 19 января Президент постановил распустить Мажилис седьмого созыва и назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года.
Сообщалось, что голосовать на выборах депутатов Мажилиса Парламента смогут 12 миллионов 32 тысячи 550 человек. Казахстанцы смогут избрать прямым голосованием 29 депутатов Мажилиса.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.