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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанским осужденным будут выплачивать пособие

Просмотров:575 Опубликовано: Сегодня, 15:33
Казахстанским осужденным будут выплачивать пособие
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Возможность выплаты ежемесячного пособия в размере 1,61 прожиточного минимума или 65 313 тенге в 2023 году для казахстанских заключенных предусмотрена в Социальном кодексе, который сегодня приняли в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала сенатор Ляззат Калтаева, претендовать на получение государственного пособия смогут те заключенные, которые, находясь в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ухаживают за осужденными с инвалидностью первой группы.

"Размер пособия ежемесячно составит 1,61 прожиточного минимума (65 тысяч 313 тенге в 2023 году. - Прим.). На сегодня 54 осужденных лица с инвалидностью первой группы находятся в местах лишения свободы", - сообщила сенатор.

В свою очередь, индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении, обеспечат обязательным социальным и медицинским страхованием.

"Данная норма позволить охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тысяч индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы", - добавила Калтаева.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:00
12-й регион,

до слёз rofl ну видимо так и есть
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:30
12-й регион,
ахаха
 
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  • strana.kz
  • Placida
  • OpenSuser
  • Papirosso
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:00
претендовать на получение государственного пособия смогут те заключенные, которые, ухаживают за осужденными с инвалидностью первой группы...
На сегодня 54 осужденных лица с инвалидностью первой группы находятся в местах лишения свободы...
Данная норма позволить охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тысяч индивидуальных помощников...

Чёт с математикой у меня не так look Эт чё, по 555 зека на одного инвалида?
 
 

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