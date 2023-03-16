Казахстанским осужденным будут выплачивать пособие

Возможность выплаты ежемесячного пособия в размере 1,61 прожиточного минимума или 65 313 тенге в 2023 году для казахстанских заключенных предусмотрена в Социальном кодексе, который сегодня приняли в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказала сенатор Ляззат Калтаева, претендовать на получение государственного пособия смогут те заключенные, которые, находясь в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ухаживают за осужденными с инвалидностью первой группы.
"Размер пособия ежемесячно составит 1,61 прожиточного минимума (65 тысяч 313 тенге в 2023 году. - Прим.). На сегодня 54 осужденных лица с инвалидностью первой группы находятся в местах лишения свободы", - сообщила сенатор.
В свою очередь, индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении, обеспечат обязательным социальным и медицинским страхованием.
"Данная норма позволить охватить обязательным социальным и медицинским страхованием порядка 30 тысяч индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы", - добавила Калтаева.
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