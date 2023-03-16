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Сроки выплаты компенсации по депозитам в тенге изменили в Казахстане. Подробности

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Сроки выплаты компенсации по депозитам в тенге изменили в Казахстане. Подробности
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане изменили сроки выплаты компенсации по тенговым депозитам: если раньше сообщалось, что выплаты казахстанцы начнут получать уже после 23 февраля, то теперь сроки сдвинулись на "после 20 марта", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изначально в Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщали, что выплаты будут проводиться после 23 февраля 2023 года. Казахстанцы получали в банках информацию, что компенсацию начислят до 20 марта.






Сроки выплаты компенсации по депозитам в тенге изменили в Казахстане. Подробности


Отвечая на вопросы казахстанцев в социальных сетях, в КФГД пояснили, что сроки перечисления компенсации по тенговым депозитам уточнены в постановлении правительства.

Банки в течение 7 дней после 23 февраля, то есть до 6 марта с учетом выходных дней, должны были предоставить реестры по компенсируемым депозитам. Далее КФГД в течение 3 дней, то есть до 10 марта, направил эти сведения в Фонд проблемных кредитов.

Затем Министерство финансов в течение 3 дней, то есть до 15 марта с учетом выходных, должно было перевести деньги в Фонд проблемных кредитов, но только 50 процентов от всей суммы. Далее Фонд проблемных кредитов должен разнести эти 50 процентов по банкам и направить письмо в Фонд устойчивости с запросом вторых 50 процентов. В течение 2 рабочих дней оставшаяся сумма должна поступить в банки.

В итоге все эти перечисления должны поступить в банки примерно 20 марта. Зачисление банки должны произвести в течение двух рабочих дней. С учетом трехдневных выходных в честь Наурыза оптимальный срок выплаты выпадает на 24 марта. Но с учетом того, что 24 марта - это пятница, выплаты могут перенести на понедельник, 27 марта.

Напомним, на фоне волатильности на финансовых рынках в 2022 году Нацбанк совместно с правительством заявил о реализации программы защиты тенговых вкладов. Она предусматривает начисление компенсаций по тенговым депозитам казахстанцев в размере 10 процентов от наименьшей суммы на депозите за период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года. В программе участвуют только депозиты, открытые до 24 февраля 2022 года.

При этом есть ограничения: максимальная сумма на депозите, по которой назначат компенсацию, не превышает 20 миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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