Казахстанцы начали получать 10-процентные компенсации от государства по тенговым депозитам, передает корреспондент Tengrinews.kz.Некоторые банки уже рассылают уведомления.Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, средства для выплаты компенсации по тенговым депозитам поступили в банки. 16 марта средства для зачисления компенсации (премии) по тенговым вкладам поступили в банки второго уровня."Рады сообщить, что процедура выплаты компенсации подходит к концу. Казахстанский фонд гарантирования депозитов 15 марта получил от банков финальные реестры вкладчиков и передал их оператору выплат. В ближайшие дни банки завершат выплаты в полном объеме", - рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.Сообщается, что АО "Фонд проблемных кредитов" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" перечислили деньги в банки. Общая сумма отправленных средств составила 306,6 миллиарда тенге. Количество вкладчиков, которым выплатят 10-процентную премию от государства, составило 2 миллиона 615 тысяч 772 человека.Согласно правилам, в течение двух рабочих дней (до 20 марта 2023 включительно) банки второго уровня перечислят причитающуюся компенсацию на счета депозиторов, подавших заявления.За более подробной информацией о зачислении компенсации вкладчикам необходимо обратиться в банк, в котором открыт депозит.Напомним, на фоне волатильности на финансовых рынках в 2022 году Нацбанк совместно с правительством заявил о реализации программы защиты тенговых вкладов. Она предусматривает начисление компенсаций по тенговым депозитам казахстанцев в размере 10 процентов от наименьшей суммы на депозите за период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года. В программе участвуют только депозиты, открытые до 24 февраля 2022 года.При этом есть ограничения: максимальная сумма на депозите, по которой назначат компенсацию, не превышает 20 миллионов тенге.