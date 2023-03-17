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Штраф за мат на борту самолета заплатит алматинец

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Штраф за мат на борту самолета заплатит алматинец
Фото из открытых источников
Пассажира авиарейса Москва-Алматы оштрафовали за нецензурную брань и неповиновение стражам порядка, передает ИА «NewTimes.kz».

Представитель авиакомпании Scat обратился в линейный отдел полиции по прилету авиарейса Москва-Алматы с просьбой принять меры в отношении одного из пассажиров.

Оказалось, что мужчина во время полета вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью и не подчинялся требованиям экипажа.

Нарушителем оказался 35-летний житель Алматы.

«Гражданин оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции. В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по трем статьям «Мелкое хулиганство», «Нарушение правил поведения на воздушном судне», «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа» и наложен штраф в размере 3 МРП», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители отметили, что материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в специализированный межрайонный административный суд Алматы для принятия процессуального решения.

Стоит отметить, что с марта 2023 года за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) увеличен размер штрафа до 69 тыс тенге и срок ареста – до 30 суток.


Источник: newtimes.kz
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