Школьница родила от 53-летнего соседа в Алматинской области

15-летняя девочка стала мамой. Отцом ребенка оказался 53-летний сосед, передает ИА «NewTimes.kz».



Как показали в программе Koremiz, для выяснения отцовства был сделан тест ДНК.



В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информацию также подтвердили.



14 февраля несовершеннолетняя родила. У новорожденного изъяли генетические материалы и назначили экспертизу. Согласно заключению, отцом ребенка оказался сельчанин 1969 года рождения, которого ранее подозревали в этом.



«В настоящее время продолжается досудебное расследование. Отец малыша находится под арестом», − говорится в официальном комментарии.



Мать девочки говорит, что роды у нее прошли благополучно.



«На свет появилась девочка. Назвали Ботагоз», − поделилась она.