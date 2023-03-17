Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Марта
+15...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.15 KZT
  • €1 = 494.82 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Школьница родила от 53-летнего соседа в Алматинской области

Просмотров:958 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Школьница родила от 53-летнего соседа в Алматинской области
Фото: Unsplash
15-летняя девочка стала мамой. Отцом ребенка оказался 53-летний сосед, передает ИА «NewTimes.kz».

Как показали в программе Koremiz, для выяснения отцовства был сделан тест ДНК.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области информацию также подтвердили.

14 февраля несовершеннолетняя родила. У новорожденного изъяли генетические материалы и назначили экспертизу. Согласно заключению, отцом ребенка оказался сельчанин 1969 года рождения, которого ранее подозревали в этом.

«В настоящее время продолжается досудебное расследование. Отец малыша находится под арестом», − говорится в официальном комментарии.

Мать девочки говорит, что роды у нее прошли благополучно.

«На свет появилась девочка. Назвали Ботагоз», − поделилась она.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика