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Необычную аферу с регистрацией иностранных авто придумал житель Туркестанской области

Просмотров:385 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Необычную аферу с регистрацией иностранных авто придумал житель Туркестанской области
Фотоколлаж Azattyq Rýhy
«Красивые» номера и регистрацию иностранных авто обещал аферист жителям Туркестанской области. Мужчина обманул таким образом нескольких человек. Полиция начала расследование, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на рolisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского районного управления полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве на крупную сумму. Как рассказал потерпевший, некий знакомый пообещал помочь в регистрации иностранного автомобиля и получении казахстанских номеров. Аферист обманным путем выманил у жителя района 500 тысяч тенге и исчез из виду.

«Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве жителя Сайрамского района», - сообщили в полиции.

Выяснилось, что подозреваемый оказался причастен к другому аналогичному преступлению. Обещая помочь оформить «красивые» номера на машину, аферист выманил у потерпевшего около 300 тысяч тенге.

«В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений», - добавили правоохранители.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Akmurzin (Посетители) Сегодня, 14:42
Необычную аферу с регистрацией иностранных авто придумал житель Туркестанской области


выманил у жителя района 500 тысяч тенге и исчез из виду

Очень необычно))
 
 

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