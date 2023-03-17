Необычную аферу с регистрацией иностранных авто придумал житель Туркестанской области

«Красивые» номера и регистрацию иностранных авто обещал аферист жителям Туркестанской области. Мужчина обманул таким образом нескольких человек. Полиция начала расследование, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на рolisia.kz.
В дежурную часть Сайрамского районного управления полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве на крупную сумму. Как рассказал потерпевший, некий знакомый пообещал помочь в регистрации иностранного автомобиля и получении казахстанских номеров. Аферист обманным путем выманил у жителя района 500 тысяч тенге и исчез из виду.
«Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве жителя Сайрамского района», - сообщили в полиции.
Выяснилось, что подозреваемый оказался причастен к другому аналогичному преступлению. Обещая помочь оформить «красивые» номера на машину, аферист выманил у потерпевшего около 300 тысяч тенге.
«В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений», - добавили правоохранители.