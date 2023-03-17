Зарегистрировать ОСИ казахстанцы могут онлайн

Министерство юстиции РК в рамках портфеля проектов Digital Justice и исполнения поручения главы государства запустило новый проект, сообщает Zakon.kz.



"Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн заявку через приложение", – сообщили в ведомстве.



Услуга доступна в приложении Управдом, а также в целях удобства горожан будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, таких как E-KNOT, AULA и др.



Также доступна функция отправки электронного Протокола, подписанного председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных "Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.



"Ожидаемый эффект от проекта – это прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота", – сказали в Минюсте.



Кроме того, в целях удобства казахстанцев будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, обеспечивающих удобный и прозрачный процесс регистрации ОСИ.