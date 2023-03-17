Зарегистрировать ОСИ казахстанцы могут онлайн

Министерство юстиции РК в рамках портфеля проектов Digital Justice и исполнения поручения главы государства запустило новый проект, сообщает Zakon.kz.
"Если раньше казахстанцам приходилось для регистрации ОСИ и выборов его председателя проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления в органы юстиции, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на мобильном телефоне подать онлайн заявку через приложение", – сообщили в ведомстве.
Услуга доступна в приложении Управдом, а также в целях удобства горожан будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, таких как E-KNOT, AULA и др.
Также доступна функция отправки электронного Протокола, подписанного председателем, секретарем и советом дома, в государственную базу данных "Юридические лица" для электронной регистрации ОСИ.
"Ожидаемый эффект от проекта – это прежде всего прозрачность деятельности ОСИ, исключение мошеннических действий, автоматизация процессов при управлении домом, исключение бумажного документооборота", – сказали в Минюсте.
Кроме того, в целях удобства казахстанцев будет проведена работа по масштабированию проекта и других IT-решений, обеспечивающих удобный и прозрачный процесс регистрации ОСИ.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.