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Комиссар ООН рассказал, за что готов аплодировать Казахстану

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 19:35
Комиссар ООН рассказал, за что готов аплодировать Казахстану
Кадр из видео
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал о встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и гражданским обществом Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня мы очень конструктивно поговорили с Президентом Токаевым по поводу текущих реформ, я высоко ценю его приверженность защите прав человека. В будущие годы, по мере того как народ Казахстана выстраивает свое будущее, важно, чтобы фундаментальные права учитывались на индивидуальном уровне.

Также важно, чтобы усилились правительственные государственные учреждения, обеспечивался устойчивый экономический рост и решались экологические вопросы", - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на брифинге в Астане.

Он отметил, что высоко оценил реформы Президента, поправки в Конституцию, включая создание Конституционного суда и укрепление офиса Уполномоченного по правам человека, а также полную отмену смертной казни.

"Хотел бы поаплодировать Казахстану за возвращение и интеграцию более 700 женщин и детей из зон конфликта, в частности из Сирии и Ирака. Следуя серьезному прогрессу, которого Казахстан достиг в снижении числа лиц без гражданства, я надеюсь, что мы увидим и присоединение Казахстана к двум конвенциям ООН о сокращении безгражданства. Но, как мы знаем, старые привычки долго живут", - сказал Тюрк.

По мнению Верхового комиссара ООН, Казахстан унаследовал очень сложную историю.

"Очевидно, что сегодня есть аппетит к реформам и модернизации. Я понимаю, что необходимо время для реализации. Сегодня я слышал воодушевляющие слова в ходе ряда встреч с Президентом, с исполняющим обязанности министра иностранных дел и председателем Конституционного суда. Важно, чтобы планы в области прав человека транслировались на местах в реальные действия", - заключил Тюрк.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Базелик (Посетители) Сегодня, 21:07
Верховный комиссар ООН по правам человека-ну комик, ну рассмешил
 
 

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