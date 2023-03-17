Комиссар ООН рассказал, за что готов аплодировать Казахстану

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал о встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и гражданским обществом Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Сегодня мы очень конструктивно поговорили с Президентом Токаевым по поводу текущих реформ, я высоко ценю его приверженность защите прав человека. В будущие годы, по мере того как народ Казахстана выстраивает свое будущее, важно, чтобы фундаментальные права учитывались на индивидуальном уровне.
Также важно, чтобы усилились правительственные государственные учреждения, обеспечивался устойчивый экономический рост и решались экологические вопросы", - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на брифинге в Астане.
Он отметил, что высоко оценил реформы Президента, поправки в Конституцию, включая создание Конституционного суда и укрепление офиса Уполномоченного по правам человека, а также полную отмену смертной казни.
"Хотел бы поаплодировать Казахстану за возвращение и интеграцию более 700 женщин и детей из зон конфликта, в частности из Сирии и Ирака. Следуя серьезному прогрессу, которого Казахстан достиг в снижении числа лиц без гражданства, я надеюсь, что мы увидим и присоединение Казахстана к двум конвенциям ООН о сокращении безгражданства. Но, как мы знаем, старые привычки долго живут", - сказал Тюрк.
По мнению Верхового комиссара ООН, Казахстан унаследовал очень сложную историю.
"Очевидно, что сегодня есть аппетит к реформам и модернизации. Я понимаю, что необходимо время для реализации. Сегодня я слышал воодушевляющие слова в ходе ряда встреч с Президентом, с исполняющим обязанности министра иностранных дел и председателем Конституционного суда. Важно, чтобы планы в области прав человека транслировались на местах в реальные действия", - заключил Тюрк.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz