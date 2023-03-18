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В Казахстане наступил День тишины

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 00:38
В Казахстане наступил День тишины
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
18 марта объявлено днем тишины в преддверии выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предвыборная агитация стартовала 18 февраля в 18:00 и продолжалась до 00:00 часов 18 марта. По истечении месяца, отведенного для этого процесса, то есть с 00:00 часов 18 марта до 00:00 часов 19 марта в Казахстане объявлен день тишины.

Любая агитационная деятельность в этот день влечет за собой последствия для кандидатов или избирательного объединения, в интересах которого она проводится.

Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты проведут в один день - 19 марта. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия. Общая продолжительность внеочередных выборов депутатов Мажилиса парламента и маслихатов от дня назначения до дня голосования составит 59 дней.

К выборам допустили 7 политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них - самовыдвиженцы. По данным ЦИК, проголосовать на выборах депутатов Мажилиса смогут 12 миллионов 32 тысячи 550 человек.

Ранее в ЦИК показали образцы избирательных бюллетеней для голосования на предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихатов 19 марта. Всего их пять видов, каждый имеет свой цвет.

Также сообщалось, что понаблюдать за внеочередными выборами депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстан приедут 124 наблюдателя от 41 иностранного государства и 662 наблюдателя от 12 международных организаций.


Источник: Tengrinews.kz
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