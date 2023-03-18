Елена Рыбакина разгромила первую ракетку мира и вышла в исторический финал

10 ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина продолжает блестящее и историческое выступление на кортах американского Индиан Уэллса. 18 марта она вышла в финал "Мастерса", обыграв лидера мирового женского тенниса - Игу Швёнтек из Польши, сообщает Zakon.kz.
Вопреки всем предсказаниям и прогнозам, Елена Рыбакина показала свой лучший теннис, о котором она планировала перед этим поединком. Казахстанка не дала никаких шансов лучшей теннисистке мира, разгромив ее в двух партиях - 6:2, 6:2. И второй раз за сезон переигрывает Швёнтек, до этого была победа в Мельбурне, на AusOpen-2023. И впервые получила шанс сыграть за титул чемпионки женского "Мастерса" - WTA 1000. За выход в финал Рыбакина получила 352 635 долларов призовых (164 500 701 тенге) и 650 рейтинговых очков.
В решающем матче данных состязаний Елену ждет недавняя соперница по финалу Открытого чемпионату Австралии из Беларуси - Арина Соболенко. Финал турнира пройдет 19 марта.
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