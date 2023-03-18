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Новые правила при разводах с детьми. Стали известны подробности

Просмотров:496 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Новые правила при разводах с детьми. Стали известны подробности
Фото из открытых источников
Депутаты Сената одобрили в двух чтениях законопроект, в соответствии с которым гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей теперь передадут в компетенцию ювенальных судов. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил подробности.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Парламента. Данная новелла была разработана ими в интересах прав детей.

"Все, что касается детей, теперь будет в одном суде, ювенальном. Там есть соответствующие комнаты, приспособленные помещения, где для них созданы все условия", - рассказала сенатор Айнур Аргынбекова.

По ее словам, после принятия закона людям не нужно будет бегать по судам, например, в ювенальном суде решать вопросы, касающиеся воспитания детей одним из супругов, а в гражданском – вопросы, связанные с разделом имущества.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин считает данную законотворческую инициативу депутатов правильной.

"К сожалению, у нас очень большое количество разводов. И очень много обращений к уполномоченному по правам ребенка поступает в связи с вопросами определения места жительства детей при разводе родителей, их дальнейшего общения с одним из супругов. Нередко поступают обращения, связанные с разделом имущества, которое должно осуществляться с учетом прав детей. Поэтому я считаю правильным усиление законодательной базы в отношении защиты прав детей именно при разводах родителей", - говорит она.

Вместе с тем детский омбудсмен отметила, что законодательство регулирует уже последствия, которых может и не быть, если люди будут более осознанными при своем выборе и принятии жизненно важных решений.

"Все-таки хотелось бы, чтобы взрослые люди осознанно принимали решения, когда они вступают в брак, и особенно, когда заводят детей. Поскольку при разрушении семей больше всего страдают именно дети. А они должны жить в любви и заботе со стороны обоих родителей", - добавила Саин.

Напомним, в Казахстане планируют изменить правила бракоразводного процесса. В частности, гражданские дела о расторжении брака и разделе имущества при наличии несовершеннолетних детей планируют передать в компетенцию специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних и семьи.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Akmurzin (Посетители) Сегодня, 12:36
Понятие брак, как пережиток прошлого - давно пора отменить.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 12:22
Ничего не понял. Детей будут отбирать на время судебного решения?
 
 

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