Когда вкладчики "Отбасы" получат 10-процентную госкомпенсацию, ответили в банке

Когда вкладчики "Отбасы" получат госкомпенсацию, ответили в банке, передает корреспондент Tengrinews.kz. Отметим, что вчера утром 17 марта на счета вкладчиков других банков уже начала поступать 10-процентная компенсация.



Как сообщили в Отбасы банке, вечером 17 марта они уже приступили к зачислению компенсации по депозитам своих клиентов.



"18 марта 2023 года вкладчики Отбасы банка (дочерняя организация холдинга "Байтерек") увидят на своих счетах компенсацию в размере 10 процентов", - отметили в пресс-службе Отбасы банка.



Накануне средства в размере 115,1 миллиарда тенге поступили в Отбасы банк. Средства будут зачислены на 883 071 вклад.



"По правилам программы защиты тенговых вкладов, по которой предусмотрена выплата компенсации, 10 процентов будет начислено на сумму вклада, которая не превышает 20 миллионов тенге. Эта совокупная сумма по всем депозитам, открытым в одном банке. Компенсация в размере 200 000 тенге будет начислена на 80 процентов депозитов, по которым были поданы заявления. Еще 13,3 процента клиентов могут рассчитывать на сумму от 200 000 до 500 000 тенге", - проинформировали в банке.



Господдержку в размере до миллиона тенге получат почти 4 процента человек, подавших заявления на компенсацию. Максимальная сумма в размере 2 миллионов тенге будет начислена на счета 2 375 обладателей депозитов.



Компенсация будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердили свое согласие на выплату, подав заявление до 10 февраля 2023 года. Если с депозита были частично сняты деньги, то компенсация будет начислена на минимальный остаток по сохраненному вкладу. Причем пополнения депозита после 23 февраля 2022 года в расчет приниматься не будут.