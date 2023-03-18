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"В Кызылорде все так разговаривают". Девушка с необычной внешностью вызвала споры в Сети

Просмотров:38 Опубликовано: Сегодня, 16:34
"В Кызылорде все так разговаривают". Девушка с необычной внешностью вызвала споры в Сети
Фото из открытых источников
Уроженка Кызылорды вызвала споры в казахстанском сегменте TikTok из-за своей необычной внешности, передает Tengri Life.

22-летняя Айсана Алтынбекова не так давно переехала в Алматы и уже год ведет свою страничку в TikTok. На профиль девушки подписаны десятки тысяч человек, а ее ролики набирают миллионы просмотров.

Дело в том, что все свои короткие и веселые "тиктоки" красавица ведет на чистом национальном языке, хотя досталась Айсане "исключительно славянская внешность", отмечают ее многочисленные подписчики.

"У нас в Кызылорде и русские, и казахи, и корейцы говорят на казахском языке. Если в магазин зайти и поздороваться с ними на русском, они ответят "Сәлеметсізбе". И ты думаешь, ничего себе", - говорит она.





Большинство комментариев под видеороликами, конечно, посвящены удивительной внешности девушки и ее прекрасному произношению.

"Какая чудесная и говоришь так чисто", "Пример настоящей казашки", "Выходите за меня замуж", "Никогда бы не поверил, что вы казашка", "Украинка или русская же? Это магия?" - пишут пользователи.

Нашей редакции Айсана подтвердила, что является чистокровной казашкой.


"Да, я та самая "сары қыз". Я работаю воспитателем в одном из детских садов Алматы, мои подопечные меня очень любят и сравнивают с принцессой Эльзой", - рассказала нам уроженка Кызылорды.

К слову, в одном из роликов Айсана Алтынбекова познакомила свою аудиторию с родителями.




Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Akmurzin (Посетители) Сегодня, 16:39
Да если человек чувствует себя Казахом - то он Казах. Чувствует себя Русским - значит Русский.

Нормальные люди, даже без языка, жестами или взглядом между собой договорятся!

Люблю все нации Казахстана! Да и всего мира, без исключения! heart
 
 

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