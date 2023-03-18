Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 18 Марта
+13...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.79 KZT
  • €1 = 490.51 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Страшное ДТП в Есике: Mercedes CLS на скорости снес стоящий на обочине Volkswagen

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Страшное ДТП в Есике: Mercedes CLS на скорости снес стоящий на обочине Volkswagen
Кадр из видео
Серьезное ДТП произошло в городе Есик, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео появилось в социальных сетях.

"Город Иссык Талгарская трасса в сторону Рахата. Водитель Mercedes на скорости снес стоящую на обочине машину марки Volkswagen Passat, далее снес с корнем железный столб и повис на бетоне", - говорится в описании к видео.

Пользователи пишут, что в результате аварии пострадали дети, женщина и мужчина-водитель из автомашины Volkswagen.



В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 18 марта по улице Алматинская города Есик.

"Установлено, что 33-летний водитель автомашины марки Mercedes CLS при совершении маневра, не справившись с управлением, выехал на обочину встречного движения и допустил столкновение с припаркованной автомашиной Volkswagen. В больницу были госпитализированы водитель и пассажиры находящиеся в автомашине Volkswagen", - сообщили в полиции.

По данному факту начато административное производство по части 1 статьи 345 УК РК.



Также в комментариях к видео пишут, что причиной ДТП могло послужить плохое состояние дороги.

"Освещения нет, разметки нет, обочина ужасная, ширина дороги даже не позволила маневр совершить! Все время водители виноваты, а то, что едешь и не знаешь, куда смотреть - то ли яму высматривать, то ли пешехода переходящего где попало", - пишет один из пользователей.

"Виноваты акимы, которые смотрят за этой дорогой, освещение ноль, даже 40 км/ч невозможно ездить", - считает другой.

"Темно, узкая дорога еще", - отмечает третий.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика