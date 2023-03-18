Страшное ДТП в Есике: Mercedes CLS на скорости снес стоящий на обочине Volkswagen

Серьезное ДТП произошло в городе Есик, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео появилось в социальных сетях.
"Город Иссык Талгарская трасса в сторону Рахата. Водитель Mercedes на скорости снес стоящую на обочине машину марки Volkswagen Passat, далее снес с корнем железный столб и повис на бетоне", - говорится в описании к видео.
Пользователи пишут, что в результате аварии пострадали дети, женщина и мужчина-водитель из автомашины Volkswagen.
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 18 марта по улице Алматинская города Есик.
"Установлено, что 33-летний водитель автомашины марки Mercedes CLS при совершении маневра, не справившись с управлением, выехал на обочину встречного движения и допустил столкновение с припаркованной автомашиной Volkswagen. В больницу были госпитализированы водитель и пассажиры находящиеся в автомашине Volkswagen", - сообщили в полиции.
По данному факту начато административное производство по части 1 статьи 345 УК РК.
Также в комментариях к видео пишут, что причиной ДТП могло послужить плохое состояние дороги.
"Освещения нет, разметки нет, обочина ужасная, ширина дороги даже не позволила маневр совершить! Все время водители виноваты, а то, что едешь и не знаешь, куда смотреть - то ли яму высматривать, то ли пешехода переходящего где попало", - пишет один из пользователей.
"Виноваты акимы, которые смотрят за этой дорогой, освещение ноль, даже 40 км/ч невозможно ездить", - считает другой.
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