Смерть в Уральске: сына судьи поместили под стражу

Пресс-служба областного суда ЗКО на своей странице в Facebook опубликовала информацию о том, что 17-летний сын судьи, подозреваемый в убийстве 22-летнего Наримана Рагуфа, помещен под стражу, передает Tengrinews.kz.



"Сообщаем, что по ходатайству прокурора областным судом была пересмотрена мера пресечения и постановлением коллегии изменена на содержание под стражей.



Несовершеннолетний 2005 года рождения подозревается в нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть (часть 3 статьи 106 УК) и по другим уголовным статьям.



Дополнительно сообщаем, что действительно подозреваемый несовершеннолетний является сыном судьи суда №2 Уральска от первого брака. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК не может быть разглашена", - говорится в сообщении пресс-службы суда ЗКО.



Напомним, в Уральске одним из подозреваемых в смерти 22-летнего Наримана Рагуфа оказался 17-летний Ержан Кадырбаев - сын местного судьи Миржана Кадырбаева, которого отпустили домой под подписку о невыезде. Эта информация вызвала общественный резонанс.