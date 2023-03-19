Налог на несуществующие авто получили жители одного из регионов Казахстана

Жителям Западно-Казахстанской области выставили налоговую задолженность за прошлый год, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Мой ГОРОД».



Жительница ЗКО Альбина рассказала, что на днях ей выставили налог на транспорт за прошлый год. Хотя в 2022 году машины у женщины не было.



Житель Уральска Арман и вовсе заявил, что сумма за автомобиль, которого у него не было и нет, составила больше 200 тысяч тенге.



Подобные жалобы также появились в социальных сетях.



Между тем, в пресс-службе департамента государственных доходов по ЗКО ответили, налог на транспортное средство начисляется согласно сведениям уполномоченных органов, которые предоставляют ведомству ежегодно. В данном случае — данные управления административной полиции.



«Согласно этим данным мы начисляем налог. В случае, если налог начислен необоснованно, то люди должны обратиться в управление административной полиции, где им предоставят справку об отсутствии авто. Далее мы налог аннулируем. В этом случае нам предоставили недостоверные сведения», — пояснили ДГД по ЗКО.



К слову, если вы передали кому-то машину по доверенности, то налог будет начисляться на ваше имя, так как авто будет числиться на налогоплательщиком.