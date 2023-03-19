В Алматы Toyota Camry слетела с моста

В ДТП, произошедшем на развязке улиц Рыскулова и Кудерина, пострадали семь человек, сообщает Zakon.kz.Водители Volkswagen Golf и Toyota Camry ехали по проспекту Рыскулова в западном направлении.Водитель Toyota Camry следовал по крайнему левому ряду, полоса которого выводит на съезд с моста налево. Водитель VW Golf двигался по среднему ряду, движение по которому идет только прямо.По предварительной информации, оба водителя нарушили правила маневрирования – Camry поехала прямо с левого ряда, а Golf повернул налево со среднего. Из-за столкновения Toyota Camry слетела с моста, а VW Golf застрял в отбойниках, которые спасли водителя от падения. Металл частично вошел в салон Golf.Чудом Camry не упала на автомобили, которые двигались под мостом в восточном направлении.В ДТП пострадали семь человек – оба водителя и пять пассажиров из Camry. Всех госпитализировали.На месте работали спасатели, которые быстро убрали VW Golf из-за риска его падения. Также на месте работают криминалисты и дознаватели.