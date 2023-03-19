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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Алматы Toyota Camry слетела с моста

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 17:09
В Алматы Toyota Camry слетела с моста
Фото: Zakon.kz
В ДТП, произошедшем на развязке улиц Рыскулова и Кудерина, пострадали семь человек, сообщает Zakon.kz.

Водители Volkswagen Golf и Toyota Camry ехали по проспекту Рыскулова в западном направлении.

Водитель Toyota Camry следовал по крайнему левому ряду, полоса которого выводит на съезд с моста налево. Водитель VW Golf двигался по среднему ряду, движение по которому идет только прямо.

По предварительной информации, оба водителя нарушили правила маневрирования – Camry поехала прямо с левого ряда, а Golf повернул налево со среднего. Из-за столкновения Toyota Camry слетела с моста, а VW Golf застрял в отбойниках, которые спасли водителя от падения. Металл частично вошел в салон Golf.

Чудом Camry не упала на автомобили, которые двигались под мостом в восточном направлении.

В ДТП пострадали семь человек – оба водителя и пять пассажиров из Camry. Всех госпитализировали.

На месте работали спасатели, которые быстро убрали VW Golf из-за риска его падения. Также на месте работают криминалисты и дознаватели.



Источник: zakon.kz
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