Завершилось голосование на всех участках в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях по состоянию на 21:00 по времени Астаны завершилось голосование.
Таким образом, на всех избирательных участках страны работа завершилась, начался подсчет голосов. В 22:10 по времени Астаны Центральная избирательная комиссия озвучит предварительную явку избирателей.
Ранее сообщалось, что на 20:10 число проголосовавших достигло 6 509 695, предварительная явка составила 54,09 процента.
В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. К выборам допустили 7 политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них - самовыдвиженцы. По данным ЦИК, проголосовать на выборах депутатов Мажилиса смогут 12 миллионов 32 тысячи 550 человек.
На прошедших выборах Президента в бюллетенях появилась графа "против всех". Такая же графа есть и в бюллетенях на выборах депутатов. Увеличилось и число видов бюллетеней. На этот раз их пять.
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