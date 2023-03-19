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Завершилось голосование на всех участках в Казахстане

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Завершилось голосование на всех участках в Казахстане
Фото: Tengrinews.kz
Завершилось голосование на всех участках в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях по состоянию на 21:00 по времени Астаны завершилось голосование.

Таким образом, на всех избирательных участках страны работа завершилась, начался подсчет голосов. В 22:10 по времени Астаны Центральная избирательная комиссия озвучит предварительную явку избирателей.

Ранее сообщалось, что на 20:10 число проголосовавших достигло 6 509 695, предварительная явка составила 54,09 процента.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. К выборам допустили 7 политических партий. При этом по одномандатным округам в Казахстане выдвинуто 609 кандидатов, 525 из них - самовыдвиженцы. По данным ЦИК, проголосовать на выборах депутатов Мажилиса смогут 12 миллионов 32 тысячи 550 человек.

На прошедших выборах Президента в бюллетенях появилась графа "против всех". Такая же графа есть и в бюллетенях на выборах депутатов. Увеличилось и число видов бюллетеней. На этот раз их пять.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:48

Завершилось голосование на всех участках в Казахстане///

Закончилось очередное "ШОУ, по процентным % выборам за кандидатов" в РК...

Все мы ходим под богом.
 
 

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