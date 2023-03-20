Что пишут мировые СМИ про выборы в Казахстане

Зарубежные СМИ не оставили без внимания выборы депутатов в Мажилис и маслихаты в Казахстане. Подробнее - в обзоре Tengrinews.kz.



В агентстве Reuters отметили, что в Казахстане прошли внеочередные парламентские выборы, которые, как ожидается, должны "завершить перестановки во власти".



"Укрепление мандата поможет руководству страны пройти через региональные потрясения, вызванные вторжением России в Украину и последующим ущербом для торговли, инвестиций и цепочек поставок на территории бывшего Советского Союза", - отметили в агентстве.



Как подчеркнули авторы статьи, завершение политических преобразований, вероятно, укрепит позиции Главы государства во внешней политике.



"Астана пытается поддерживать хорошие отношения как с Москвой, своим соседом и основным торговым партнером, так и с Западом, который стремится изолировать Россию", - говорится в статье.



В немецком издании Deutsche Welle выпустили статью под заголовком "Правящая партия Казахстана может победить на досрочных выборах", в которой подчеркнули высокую оценку международных наблюдателей на выборах.



"Международные наблюдатели за выборами высоко оценили некоторые нововведения, такие как снижение порога прохождения в Парламент с 7 до 5 процентов, допуск беспартийных кандидатов и 30-процентная квота для женщин, молодежи и инвалидов. Согласно экзитполу, правящая партия Amanat получит 53-54 процента голосов, что достаточно для сохранения комфортного большинства в Парламенте, как и ожидалось", - пишет издание.



Корреспондент американского новостного и аналитического сайта EurasiaNet специально посетил Казахстан, чтобы осветить внеочередные выборы. Как отметил журналист портала, жители Алматы показали пассивное участие в голосовании.



Агентство Bloomberg отмечает, что правящая партия Казахстана должна выиграть досрочные парламентские выборы, которые Президент назвал заключительным этапом "перезагрузки".



"Семь партий, включая две недавно зарегистрированные, боролись за 69 мест по партийным спискам в 98-местном Парламенте, а остальные места заняли победители новых одномандатных конкурсов, которые являются частью реорганизации законодательного органа, проводимой Токаевым", - пишет агентство.



В агентстве AP News выпустили статью под заголовком "Казахстанцы голосуют на новых конкурентных парламентских выборах".

Авторы статьи отметили, что в одномандатных выборах участвовали более 400 кандидатов, большинство из которых были самовыдвиженцами, а избирательная комиссия (ЦИК) разрешила еще двум партиям участвовать в пропорциональных выборах.



"Мы можем только надеяться, что эти выборы будут способствовать дальнейшей консолидации общества, демократии и что идея нового и справедливого Казахстана будет развиваться..." - процитировало агентство слова члена миссии по наблюдению за выборами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе австрийца Мартина Сайдика.



Следует отметить, что перед выборами в стране упростили процедуру регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. К слову, процент прохождения партий в Мажилис в этот раз тоже снизили - с 7 до 5 процентов.



Для удобства читателей Tengrinews.kz вел Live-трансляцию.



Ранее ЦИК озвучил предварительные данные о явке граждан на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Число проголосовавших достигло 6 521 860, предварительная явка - 54,19 процента.