Более 400 тыс казахстанцев работают на иностранных боссов

По состоянию на 1 марта по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 403 иностранных гражданина, передает ИА «NewTimes.kz».



Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:



- 565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория);

- 2 966 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория);

- Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты);

- И четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 199 и 883 человека соответственно;

- Также на сезонные работы привлечены 391 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 399 человек.



На данный момент в Казахстане насчитывается 1 640 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 409 тыс граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.



По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 494 человек (41%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 455 человек (11%); профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8%); обрабатывающей промышленности – 889 человек (7%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5%).



Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 411 человек, Индия – 1 685 человек, Турция – 1 523 человек, Великобритания – 1 073 человек, Узбекистан – 769 человек.



В Минтруда напомнили, что в Казахстане в целях защиты внутреннего рынка ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. МТСЗН установлена квота на привлечение ИРС – 22 226 единиц (0,24%).