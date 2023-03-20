Более 400 тыс казахстанцев работают на иностранных боссов

По состоянию на 1 марта по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 403 иностранных гражданина, передает ИА «NewTimes.kz».
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:
- 565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория); - 2 966 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория); - Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты); - И четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 199 и 883 человека соответственно; - Также на сезонные работы привлечены 391 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 399 человек.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 640 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 409 тыс граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства – 5 494 человек (41%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 455 человек (11%); профессиональной, научной и технической деятельности – 995 человек (8%); обрабатывающей промышленности – 889 человек (7%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 641 человек (5%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 411 человек, Индия – 1 685 человек, Турция – 1 523 человек, Великобритания – 1 073 человек, Узбекистан – 769 человек.
В Минтруда напомнили, что в Казахстане в целях защиты внутреннего рынка ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. МТСЗН установлена квота на привлечение ИРС – 22 226 единиц (0,24%).
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