Алматы. 20 марта. КазТАГ – Индекс бесбармака заметно вырос накануне Наурыза, передает корреспондент агентства.



Накануне Наурыза Индекс бесбармака составил 40,9, заметно поднявшись по сравнению с декабрем 2022 года. Тогда он составлял 36,5. При этом средняя заработная плата в IV квартале 2022 повысилась с Т290 790 до Т338 715.



Для вычисления Индекса бесбармака среднюю заработную плату КазТАГ делит на стоимость ингредиентов для бесбармака. При этом используется упрощенный рецепт национального блюда на семью из четырех человек, в который входит 2 кг мяса (баранина и конина), 0,5 кг муки, 1 яйцо, 0,3 кг лука и 0,5 кг картофеля.



В марте 2023 года разница между самым высоким Индексом бесбармака (Костанайская область – 44,7) и самым низким (Астана – 34,4) составила 10,3 пункта.



Кроме этого, выше среднего Индекс бесбармака отмечен в Шымкенте (41,6), в области Жетысу (42,1), Восточно-Казахстанской (41,9), Актюбинской (44,2), Атырауской (41,3), Северо-Казахстанской (44,2), Жамбылской (43,4) и Туркестанской (42,3) областях.



Индекс бесбармака ниже среднего зафиксирован в Алматы (37,5), Акмолинской области (39,9), Алматинской области (40), Абайской области (39,4) ЗКО (40,1), Карагандинской области (39,9), Кызылординской области (39,9), Павлодарской области (40,6), Мангистауской области (40,8).



В области Улытау Индекс бесбармака равен среднему по стране – 40,9.



Самым дорогим ингредиентом стала конина. Ее цена составляет от Т3600 в Костанайской и Актюбинской областях до Т4800 в Астане. Самые дешевые ингредиенты – лук и картофель, цена на них примерно одинаковая. Самый дешевый лук в Павлодарской области – Т160/кг, самый дорогой – в Астане (Т350/кг). Самый дешевый картофель также в Павлодарской области (Т170/кг), самый дорогой – в Алматинской области (Т290).



Индекс бесбармака призван отразить реальную покупательную способность населения страны на примере затрат для приготовления ее самого популярного национального блюда с учетом его реальных доходов.



Индекс бесбармака введен агентством КазТАГ в 2013 году.