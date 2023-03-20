Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 20 Марта
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.79 KZT
  • €1 = 490.51 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Где родилось больше всего малышей в день выборов в Казахстане

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Где родилось больше всего малышей в день выборов в Казахстане
Фото:elements.envato.com
В Министерстве здравоохранения сообщили, где родилось больше всего малышей в день выборов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В день выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов в Казахстане родился 891 малыш. В стране родились 478 мальчиков и 413 девочек, а также шесть пар двойняшек.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в день выборов, зарегистрировано в Туркестанской области - 138 детей, на втором месте по рождаемости оказалась столица: в Астане родились сразу 76 казахстанцев. Третий по рождаемости город - южный мегаполис Алматы, где состоялось пополнение на 71 малыша, и четвертое место по количеству новорожденных занимает Алматинская область - 63 малыша.

Напомним, в Казахстане завершилось голосование на всех участках.

Ранее ЦИК озвучил предварительные данные о явке граждан на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Число проголосовавших достигло 6 521 860, предварительная явка - 54,19 процента. Право голоса было у 12 035 578 казахстанцев, из них почти половина не пришла на выборы.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика