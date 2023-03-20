В Министерстве здравоохранения сообщили, где родилось больше всего малышей в день выборов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В день выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов в Казахстане родился 891 малыш. В стране родились 478 мальчиков и 413 девочек, а также шесть пар двойняшек.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в день выборов, зарегистрировано в Туркестанской области - 138 детей, на втором месте по рождаемости оказалась столица: в Астане родились сразу 76 казахстанцев. Третий по рождаемости город - южный мегаполис Алматы, где состоялось пополнение на 71 малыша, и четвертое место по количеству новорожденных занимает Алматинская область - 63 малыша.
Напомним, в Казахстане завершилось голосование на всех участках.
Ранее ЦИК озвучил предварительные данные о явке граждан на выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Число проголосовавших достигло 6 521 860, предварительная явка - 54,19 процента. Право голоса было у 12 035 578 казахстанцев, из них почти половина не пришла на выборы.
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