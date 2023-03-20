Священный месяц Рамадан: как правильно держать пост, рассказал имам

Ораза в этом году начнется 23 марта и закончится 20 апреля. До священного месяца Рамадан остались считаные дни. Главный имам мечети “Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан рассказал Zakon.kz, в чем смысл поста и как правильно к нему подготовиться.



По словам имама, Священный пост Рамадан – это один из наиболее значимых религиозных обрядов в исламе, который проводится в девятом месяце исламского лунного календаря – Рамадане. В течение этого месяца мусульмане со всего мира соблюдают строгий пост, не употребляют пищу и напитки, а также воздерживаются от половой близости с рассвета и до заката солнца.



- Рамадан имеет глубокое историческое значение для мусульман. В этом месяце было начато откровение Корана пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, именно в Рамадане ему было явлено первое послание от Аллаха. В дальнейшем этот месяц стал символом единства и духовного очищения для всех мусульман, а соблюдение поста в Рамадане стало одним из пяти столпов ислама, - рассказал Главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.



Бауыржан Есмахан отметил, что важность Рамадана для мусульман заключается в том, что он помогает им ближе познать свою религию и практиковать свою веру. Особенно в этом месяце мусульмане должны стремиться к духовному совершенству и смирению.



- Важно понимать, что священный пост Рамадан – не только физический акт отказа от пищи, но и духовная практика, которая помогает мусульманам ближе познать Аллаха и укрепить свою веру, - рассказал Главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.



На вопрос, почему в этом году месяц Рамадан начинается именно 23 марта и с чем это связано, главный имам ответил, что священный пост начинается каждый год в разное время в зависимости от лунного календаря. В этом году пост начинается 23 марта.



- Лунный год состоит из 12 лунных месяцев, каждый из которых длится около 29-30 дней. Григорианский календарь, используемый в мире, основан на солнечных циклах. Разница между календарями примерно 11 дней. Поэтому даты лунного календаря сдвигаются каждый год относительно григорианского календаря, - рассказал Главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.



Говоря о том, какими должны быть истинные намерения тех, кто держит Оразу, Бауыржан Есмахан подчеркнул, что главной целью Рамаданского поста является духовное очищение и обретение близости к Аллаху, а не просто воздержание от пищи и напитков. Поэтому главное намерение – это выполнение обязательного поста ради довольства Аллаха.



- Важно помнить, что искренние намерения должны сопровождаться соответствующим поведением и действиями, иначе они не будут нести ощутимого смысла. Мусульмане должны стараться сохранять истинные намерения на протяжении всего месяца Рамадана и даже после его окончания духовно развиваться и жить по принципам ислама в повседневной жизни, – отметил главный имам мечети "Арафат".



Собеседник также рассказал, кому можно держать пост, а кому лучше воздержаться. Он отметил, что по исламу пост в месяц Рамадан обязан соблюдать каждый мукалляф. Мукалляф – это умственно здоровый и достигший совершеннолетия мусульманин. Совершеннолетие же согласно исламским традициям определяется половым созреванием. То есть для мальчиков – в 12-15 лет, для девочек – в 9-15 лет. Но существуют некоторые исключения.



- Например, беременные женщины, кормящие матери, путешественники, страдающие хроническими заболеваниями, или те, кто неспособен соблюдать пост по медицинским причинам, а также пожилые люди, которые физически не в состоянии соблюдать пост, – все они могут не соблюдать его. Однако они либо возместят пост, когда смогут его держать, либо выплатят фидью – это религиозно-материальная обязанность, возлагаемая на человека в случае невозможности выполнения некоторых видов поклонения. Выбор компенсации зависит от ситуации. Также нет обязательства для детей до подросткового возраста и людей с психическими расстройствами, - рассказал Главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.



Как подготовиться к посту



По словам главного имама, подготовка к месяцу Рамадан может включать в себя несколько аспектов, включая физическую и духовную подготовку. Перед началом поста важно подготовить свои дух и тело, чтобы легче перенести недостаток пищи и воды в течение дня. Это может включать в себя увеличение количества молитв и чтения Корана. Также следует постараться укрепить свои отношения с Богом и проявлять больше милосердия и доброты к окружающим.



Что можно, что нельзя делать во время поста мусульманам



Пост включает в себя полный отказ от еды, напитков и сексуальной активности от рассвета и до заката солнца. Но пост не ограничивается только отказом от физических потребностей. Во время поста мусульманам также нужно соблюдать ряд духовных и моральных принципов. Избегать того, что является и без этого запрещенным в исламе, – ложь, клевета, сплетни, злословие, сквернословие.



- В этом месяце нужно быть более осторожным по отношению к своему языку и тому, что исходит из него, к своим глазам и обращать внимание, на что они смотрят, а также к ушам – что они слышат. А если говорить, что мусульманам разрешается, то это сглатывание слюны, закапывание лекарств в глаза, сдача крови. На самом деле это большой вопрос, что разрешается делать во время поста и что не нарушает его. В целом, мусульманин может отдыхать, спать, принимать душ, проводить время с друзьями, заниматься спортом, если это не обессилит его, - рассказал Главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.



Что лучше принимать в пищу в период поста



В период поста мусульманам следует употреблять пищу, которая будет обеспечивать его энергией и питательными веществами в течение всего светового дня. Во время ифтара – в первый прием пищи после заката солнца – важно употреблять пищу, быстро восстанавливающую уровень глюкозы в крови, так как после долгого периода голодания глюкозный уровень в организме может снижаться. Таким образом, рекомендуется употреблять легкоусвояемые углеводы, такие как фрукты и овощи, сухофрукты, соки. Во время сухура, последнего приема пищи перед началом поста на следующий день, лучше принимать пищу, которая обеспечит организм энергией на весь день.



- Хорошо, если в вашем рационе будут продукты, богатые питательными веществами, такие как яйца, овсянка, орехи, разные каши и другие белковые продукты. Также не надо забывать о достаточном употреблении воды, чтобы избежать обезвоживания, - рассказал Главный имам мечети "Арафат", магистр религиоведения Бауыржан Есмахан.



В целом, во время поста рекомендуется употреблять здоровую и питательную пищу, избегая жирных, сладких и жареных продуктов, которые могут быть тяжелыми для организма и вызывать дискомфорт во время поста.