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Казахстанский эксперт высказался об итогах прошедших выборов

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Казахстанский эксперт высказался об итогах прошедших выборов
Фото из открытых источников
Анализируя предварительные итоги выборов, руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований Айдар Амребаев считает, что население высказалось за обновление политического поля страны, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

16 марта 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативы по реализации политических реформ в Казахстане, в соответствии с которыми летом прошел референдум по Конституционным изменениям, который существенно изменил полностью политическую и правовую картину в стране.

Осенью прошли досрочные президентские выборы по новой схеме с одним семилетним сроком. В январе состоялись выборы в сенат Парламента. Возобновил свою работу Конституционный суд. Завершающим этапом всех этих инициатив стали выборы в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней.

С семьей вчера участвовали в выборах. Я заметил живое и достаточно активное участие граждан, самое главное – заинтересованность в участии в выборах. Много людей заметил у стендов, которые изучали программы предвыборные, лозунги персоналии, которые баллотируются по мажоритарным спискам.
Хотя традиционно все говорят, что Алматы показывает низкие результаты явки, если сравнивать в соотношении с общей картиной, то все говорит в пользу нашего города. В сравнении с прошлыми выборами, в этот раз чувствуется активное участие алматинцев.

В Парламент проходит шесть партий, это расширение политического участия, и всё это объективно, в принципе, было спрогнозировано экспертами. Мы об этом уже не раз говорили. У себя в институте, и в рамках Академии политических наук мы проводили фактические обзоры по самым разным тематикам, в том числе по участию в выборах женской части населения, представителей молодежи, различных этнических групп. Прогнозы экспертов совпали со вчерашними фактическими выборами

Айдар Амребаев


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