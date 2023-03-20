Компенсация за лекарства: Мошенники нацелились на пенсионеров в Казахстане

В основном данный трюк ориентирован на пожилых людей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП СКО. Подобная схема очень похожа на «звонок из банка» с участием сразу нескольких «актеров». В данной схеме «юристы» департамента юстиции, «финансисты» и «казначеи» убеждают в положенной компенсации за приобретенные лекарственные средства.



Так, аферисты позвонили 67-летней женщине. Представившись юристом департамента юстиции, девушка поинтересовалась, выписывала ли пенсионерка лекарство от давления. Получив утвердительный ответ, сообщила пенсионерке, что разоблачена некая компания, которая поставляла аллергенный препарат. Теперь всем потерпевшим якобы положена крупная компенсация.



После пенсионерке начали звонить «финансист» и «казначей», которые поэтапно убедили женщину, что для получения «компенсации» необходимо произвести несколько платежей, которые покроют страховку и прочие расходы.



Горожанка, перевела на счет мошенников почти полмиллиона тенге. На этом, они не остановились — и запросили еще большую сумму, ссылаясь на то, что сумма компенсации увеличилась.



«К счастью, подруга потерпевшей, у которой та хотела занять средства, была наслышана об уловках мошенников и уговорила ее обратиться в полицию, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП СКО подполковник полиции Марат Жумалиев».



Данный факт зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК «Мошенничество». Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия.