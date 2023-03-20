Озвучены предварительные итоги выборов в Мажилис

Предварительные результаты выборов депутатов Мажилиса, состоявшихся в минувшее воскресенье, 19 марта, озвучили сегодня в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент Tengrinews.kz.Согласно данным ЦИК, результаты голосования сложились следующим образом:- Партия Amanat - 3 431 510 голосов или 53,90 процента;- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 693 938 голосов или 10,90 процента;- Партия Respublica - 547 154 голоса или 8,59 процента;- Народная партия Казахстана - 432 920 голосов или 6,8 процента;- Партия зеленых "Байтак" - 146 431 голос или 2,30 процента;- Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" - 535 139 голосов или 8,41 процента;- Общенациональная социал-демократическая партия - 331 058 голосов или 5,2 процента.Против всех проголосовало 248 291 человек или 3,9 процента казахстанских избирателей.Таким образом, пятипроцентный порог предварительно преодолело шесть партий из семи. Ранее об этом говорили и данные экзитполов.Напомним, перед выборами в стране упростили процедуру регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. К слову, процент прохождения партий в Мажилис в этот раз тоже снизили - с 7 до 5 процентов.