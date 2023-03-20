Озвучены предварительные итоги выборов в Мажилис

Предварительные результаты выборов депутатов Мажилиса, состоявшихся в минувшее воскресенье, 19 марта, озвучили сегодня в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно данным ЦИК, результаты голосования сложились следующим образом:
- Партия Amanat - 3 431 510 голосов или 53,90 процента;
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 693 938 голосов или 10,90 процента;
- Партия Respublica - 547 154 голоса или 8,59 процента;
- Народная партия Казахстана - 432 920 голосов или 6,8 процента;
- Партия зеленых "Байтак" - 146 431 голос или 2,30 процента;
- Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" - 535 139 голосов или 8,41 процента;
- Общенациональная социал-демократическая партия - 331 058 голосов или 5,2 процента.
Против всех проголосовало 248 291 человек или 3,9 процента казахстанских избирателей.
Таким образом, пятипроцентный порог предварительно преодолело шесть партий из семи. Ранее об этом говорили и данные экзитполов.
Напомним, перед выборами в стране упростили процедуру регистрации политических партий. В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. К слову, процент прохождения партий в Мажилис в этот раз тоже снизили - с 7 до 5 процентов.
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