Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Марта
+13...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан второй год подряд признан самой счастливой страной в СНГ

Просмотров:146 Опубликовано: Вчера, 22:33
Казахстан второй год подряд признан самой счастливой страной в СНГ
Фото Турара Казангапова
Казахстан занял 44-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, опубликованном 20 марта во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report), передает Tengri Life.

По сравнению с прошлым годом Казахстан опустился на четыре позиции, но все равно по "индексу счастья" второй год подряд опередил все страны СНГ.

Узбекистан занял 54-е место, Кыргызстан - 62-е место, Республика Молдова на 63-м месте, Россия на 70-м, Армения на 79-м, Таджикистан на 80-м, Украина на 92-м.

Самой счастливой страной мира шестой год подряд признана Финляндия. На втором месте Дания, на третьем Исландия. В самом конце рейтинга оказались Афганистан и Ливан.

Всемирный доклад о счастье был составлен по результатам опросов более 100 тысяч человек в 137 странах мира. Исследование готовится группой экспертов по заказу ООН.

Эксперты исходят из таких параметров, как продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантия занятости, уровень коррупции, доверие в обществе, великодушие и щедрость.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика