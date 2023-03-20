Казахстан второй год подряд признан самой счастливой страной в СНГ

Казахстан занял 44-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, опубликованном 20 марта во Всемирном докладе о счастье (World Happiness Report), передает Tengri Life.



По сравнению с прошлым годом Казахстан опустился на четыре позиции, но все равно по "индексу счастья" второй год подряд опередил все страны СНГ.



Узбекистан занял 54-е место, Кыргызстан - 62-е место, Республика Молдова на 63-м месте, Россия на 70-м, Армения на 79-м, Таджикистан на 80-м, Украина на 92-м.



Самой счастливой страной мира шестой год подряд признана Финляндия. На втором месте Дания, на третьем Исландия. В самом конце рейтинга оказались Афганистан и Ливан.



Всемирный доклад о счастье был составлен по результатам опросов более 100 тысяч человек в 137 странах мира. Исследование готовится группой экспертов по заказу ООН.



Эксперты исходят из таких параметров, как продолжительность жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантия занятости, уровень коррупции, доверие в обществе, великодушие и щедрость.