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Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом
Фото: Tengrinews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает Tengrinews.kz.

Глава государства принял участие в праздничном мероприятии Наурыз на площади у монумента "25-летие Независимости" в Астане и выступил с речью.

"Издревле наши предки отмечали Наурыз – праздник, символизирующий приход весны и начало нового года. Ведь именно в это время устанавливается равноденствие дня и ночи, а зимние морозы и стужа отступают под лучами весеннего солнца. Это прекрасное время возрождения природы и восстановления жизненных сил.

Для нашего народа праздник Наурыз всегда олицетворял благоденствие. В этот день те, кто находился в ссоре, прощали друг друга и мирились. Сердца людей наполнялись добротой и милосердием. За общим дастарханом аксакалы делились своими теплыми пожеланиями с молодежью. Наши предки считали Наурыз праздником труда и созидания. В эти весенние дни они расчищали родники, высаживали деревья. Одним словом, Наурыз считался предвестником обновления", - сказал Токаев.

Глава государства отметил, что праздник Наурыз объединяет весь народ Казахстана.

"Его мы празднуем как единая нация. Наурыз олицетворяет собой общие для всей страны ценности. Поэтому Наурыз является воистину народным праздником. Этот великий день олицетворяет такие качества, как братство, заботу о ближнем, уважение, патриотизм. Мы – народ, верный заветам предков", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня - 21-23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству, считаются выходными, нерабочими.


Источник: Tengrinews.kz
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