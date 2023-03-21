Сотрудник МВД протащил вертолет и попал в Книгу рекордов

В преддверии национального праздника Наурыз мейрамы на базе столичной авиабазы сотрудник военно-следственного департамента МВД Бауыржан Камалиев установил рекорд, протащив боевой вертолет МИ-17 на 15 метров, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
Это четвертый по счету официальный рекорд полицейского. Ранее он вытянул на 10 метров по рельсам двух железнодорожных локомотивов, сдвинул с места 42-тонный самолет Airbus и 10 внедорожников.
Силач волновался, но вертолет все же поддался ему и сдвинулся с места. Страж порядка признался, что накануне своего нового рекорда тренировался три месяца, и на тренировках вертолет не всегда ему покорялся.
«До последнего момента я не знал: потяну, не потяну. Стопроцентной уверенности не было. Особого секрета у меня нет. Только благодаря Всевышнему и тренировкам достигаю таких успехов», — отметил Бауыржан Камалиев.
Спортсмена в области силового экстрима поздравили министр внутренних дел Марат Ахметжанов и министр обороны Руслан Жаксылыков.
Также ему вручили специальный сертификат от имени Казахстанской книги рекордов.
«Мы официально стали свидетелями регистрации рекорда Казахстана. Спортсмены нашей страны показывают уникальные рекорды, а Казахстанская книга рекордов – единственный орган, который регистрирует любого вида рекорды, достижения человеческих возможностей», — сказал официальный представитель Казахстанской книги рекордов Куандык Кудайбергенов.
Мастер спорта РК по пауэрлифтингу Бауыржан Камалиев в органах внутренних дел работает уже 15 лет. Мы спросили у него о дальнейших планах, но офицер решил сохранить интригу до следующего рекорда.
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