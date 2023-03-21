Культуролог призвал отмечать Наурыз как наши предки пять тысяч лет назад

Современное празднование Наурыза не в полной мере отражает изначально заложенного в него смысла. Почему один из главных праздников казахского народа прошел обратный путь от важного культурного явления до памятника этнографии, рассказал Liter.kz авторитетный культуролог, автор книги “Нау мен ырыс” Серик Ергали.



“Люди древности по-особенному относились к явлениям природы, сменам времен года, звездам”, – начал рассказ Серик Ергали.



Наурыз у тюрков имел три важных значения – это наступление весны, начало нового года по двенадцатилетнему циклу Мушель, и в это время солнечная система по своей орбите приближается к созвездию Овен, а именно к звезде Хамаль (по-казахски – Амал). Тюркский новый год начинался 14 марта и продолжался девять дней. По старому стилю – с 1 по 9 марта, по новому – с 14 по 22 марта. 1 марта по старому стилю солнце становится на одной линии со звездой Амал, то есть начинался новый зодиакальный год. Солнце словно обнимается со звездой, поэтому в этот день люди встречались и тоже обнимались друг с другом. Не случайно обряд “көрісу” является обязательной традицией Наурыза на западе Казахстана, – говорит Серик Ергали.



Наурыз казахи отмечали еще пять тысяч лет назад. Подтверждением тому служат найденные изображения на скале Тамгалы в горах Аныракайского хребта в 170 километрах от Алматы. На камне изображены два человекоподобных исполина. Один из них имеет вокруг головы солнечный нимб и символизирует солнце, другой представляет силы тьмы. Между ними расположены четыре животных – это новорожденный теленок, бегающий теленок, крепкий рогатый бык и старый бык. Они символизируют весну, лето и осень, зиму. Эти петроглифы показали, что началом нового года считалась весна, то есть молодой теленок, а не дряхлеющий бык.



Под ними изображены 12 пляшущих людей с головами разных животных. Каждый из них является символом каждого года из 12-летнего цикла. Культуролог считает, что рисунок символизирует празднование весеннего равноденствия.



Тюрки называли Наурыз Ұлы істің ұлы күні, то есть Великий день великого явления. Позднее слова “Ұлы іс” слились в “ұлыс”, которое стало означать губернию каганата. Так и появилось у праздника новое название – Ұлыстың ұлы күні.



Наши предки праздновали наступление весны и начало нового года целых девять дней, и у каждого было свое предназначение. Это подтверждает также казахский историк, востоковед Машхур Жусуп Копеев.



Первый день празднования, 14 марта, носил название "Шуақ". В этот день звезда Амал становилась на одной линией с солнцем, обнулялся 12-летний цикл. Люди радовались наступлению нового года, выходили из жилищ, поздравляли друг друга, и обязательно крепко обнимались.



На второй день "Алас", 15 марта, люди очищали свои дома и дворы после затяжной суровой зимы. Выносили корпе, мели пол, собирали и сжигали старые вещи, избавлялись от разбитой посуды. В общем, наводили дома генеральную уборку, в аулах устраивали субботники.



Третий день, 16 марта, был посвящен красоте и сиянию. Он носил название "Жайнау". В этот день наши предки наводили красоту вокруг, украшали жилища, улицы. Каждый старался с креативом подойти к задаче.



17 марта, то есть четвертый день празднования нового года, носил название "Шаттық". Он был посвящен прощению обид, разрешению старых конфликтов, склок, непониманиям. В знак прощения и раскаяния казахи дарили друг другу символические подарки, устраивали концерты, вечера юмора и песен.



18 марта наступал так называемый день благодарения или "Береке". В этот день люди ходили друг к другу в гости и поздравляли с Наурызом. Было поверье, что каждый человек должен посетить семь домов и принять у себя не менее семи человек. В большом казане варили непременный атрибут праздника – Наурыз коже.



У данного блюда есть несколько версий происхождения. По одной из них, в день, когда Нух Пайгамбар (пророк Ной) ступил из ковчега на клочок сухой земли, был Наурыз. Животные, которые спаслись после всемирного потопа, смешались в одну кучу, и коже из семи ингредиентов символизирует это смешение. О потопе и традициях празднования Наурыза писал также этнограф Жагда Бабалыкулы. В 70-е годы прошлого века он нашел в одной московской библиотеке записи, написанные арабской вязью, где был рассказ, как гунны отмечали день весеннего равноденствия. И когда он наступал, то играли девять кюев. Тут же было сказано, что Наурыз ведет отсчет со дня окончания всемирного потопа.



Шестой день Наурыза, 19 марта, носил название "Өркен" (Стебель). Он был посвящен процветанию и семейному благополучию. Люди сажали деревья и цветы, старшие члены семьи дарили младшим подарки. Женщинам, родившим мальчиков, преподносили кушанье, которое представляло собой мелко изрубленное мясо в пленке бараньего сердца (үлпершек). А тех мам, которые родили девочек, угощали блюдом из бараньих почек (бүйрек).



На седьмой день "Тағзым", 20 марта, вспоминали всех, кто ушел в мир иной. Люди посещали мечети, читали молитвы, помогали обездоленным, жарили и раздавали семь лепешек. Считалось, что запахом масла питались аруахи, то есть души умерших.



21 марта, день "Үйлесім" проходил под знаком гармонии. С утра и до вечера люди встречали и провожали гостей. Каждое жилище украшали казахской елкой "Жолтерек" (путь к небесам). Это мифическое дерево, состоящее из трех уровней. Оно символизирует три мира – подземный, настоящее и небеса.



Праздник Наурыз завершался 22 марта днем "Бастаңғы", встречей утренней зари. Люди собирались в центрах своих населенных пунктов еще до наступления рассвета и ждали восхода солнца. Наступал день весеннего равноденствия, весна побеждала зиму, световой день становился длиннее ночи.



Зри в корень



Впервые Серик Ергали живо заинтересовался историей происхождения праздника Наурыз в 2000 году. Он был посвящен поддержке культуры. В то время культуролог изучал айтысы и элементы празднования Наурыза. Но на этом он не ограничился, а принялся изучать уцелевшие документы, потом были поездки по стране.



Тогда я понял, что в настоящее время у Наурыза нет изначально заложенного в него смысла. Праздник был упрощен и превратился в день памяти этнографии и фольклора казахского народа. 22 марта на площадях устанавливают юрты, чтобы люди не забыли, как выглядит древнее жилище казахов, готовят наурыз коже, пекут баурсаки. Установка юрт вообще не самая удачная идея для ранней весны. Их бы устанавливать на сабантой, который приходится на лето. Мне захотелось вернуть смысл празднику, чтобы люди отмечали его как наступление нового года и весеннего обновления, прощали обиды, творили добрые дела. Ведь если посмотреть на ту последовательность, по которой тюрки праздновали Наурыз, то там все дни гармонично расписаны, – считает Серик Ергали.



Частично элементы праздника, несмотря на то, что в советское время Наурыз даже запрещали праздновать, сохранились на западе Казахстана. Но и там, по мнению культуролога, смешались некоторые понятия.



14 марта – это день наступления тюркского нового года по 12-летнему циклу Мушель. Однако сейчас этот день называют то Амал, то көрісу. Но Амал – это название звезды, а не праздника, а көрісу – это обычай обнять ближнего при встрече, – отмечает ученый.



Серик Ергали рассказал, что предпринимал попытки создать концепцию празднования Наурыза в Астане в 2009 году. Проект заинтересовал городские власти. Так, на празднике появилось дерево "жолтерек", которое было наполнено угощениями. Но дальше не хватило времени развить идею в полноценную концепцию.



Культуролог продолжил проводить научные изыскания, результатом которых стала книга “Нау мен ырыс”, выпущенная в 2011 году при поддержке Минкультуры РК. Содержанием книги заинтересовалось и поддержало ученое сообщество тюркологов.



Идеи и воплощение



В 2013 году новую идею празднования Наурыза поддержал аким Южно-Казахстанской области Аскар Мырзахметов. В Шымкенте по проекту Серика Ергали был проведен Наурыз-фест. В нем нашли отражение те элементы празднования, которые соблюдали еще наши предки.



Целых три года праздник в новом формате отмечали в Шымкенте. В 2015-м его посетил первый президент, который отметил, что данная инициатива должна найти свое продолжение. Однако этого не произошло.



Я неоднократно предлагал свой проект Министерству культуры, но никто не загорелся идеей. Сейчас у меня надежда, что президент обратит внимание на историю праздника, так как он сам отмечал, что необходимо Наурыз праздновать соответственно традициям. Но Минкультуры не хочет обращать внимание на истинный смысл Наурыза, поэтому праздник отмечается по сути, как дань казахской этнографии и фольклора, – считает Серик Ергали.



По мнению культуролога, Наурыз в своей первоначальной философии намного красочнее, богаче, самобытнее, чем тот праздник, который принято отмечать сейчас.



Ученый считает, что древние традиции с легкостью нашли бы переложение на современные условия. Так, начиная с 14 марта можно было бы проводить цветочные выставки, дарить женщинам цветы. В дни очищения, благодарения, изобилия, сияния, вдохновения и гармонии можно было бы также навещать близких, дарить детям подарки и роженицам в роддомах, сажать деревья, просить прощения за давние обиды.



Новый богатый формат праздника привлек бы в страну туристов, обогатил культуру Казахстана и в целом послужил на благо общечеловеческих отношений. Ведь в дни празднования принято приводить в порядок улицы, украшать дома, мириться друг с другом, уважать старость и заботиться о младших, вспоминать об умерших, заниматься благотворительностью. Никто не остается в стороне, ни стар, ни млад. В итоге это и есть нравственное воспитание целого поколения казахстанцев.