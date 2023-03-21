В Шымкенте и Таразе почувствовали землетрясение

Жители Шымкента вышли на улицы, ощутив сильные толчки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По информации пользователей сети, землетрясение было ощутимым, в квартирах шатались люстры.
"У людей очень сильная паника. Мы живем на четвертом этаже, муж был на работе, я одна с четырьмя детьми, один из них грудной. Старшие в детской были, грудничок со мной. В кухне все трясло, словами не описать. Примерно минуту-две трясло, но очень сильно. Соседки прибежали, помогли. В лифт мы не сели, по лестницам спускались. Все жители наших домов на улицу вышли, так как дома аварийные. Их и при ветре трясет, не то, что землетрясение", - рассказала жительница Шымкента Азиза.
По данным сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, 21 марта в 22 часа 47 минут 30 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 848 километрах на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения - 16.1.
Магнитуда MPV - 7.8.
Эпицентр залегал на глубине 120 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Шымкент, Тараз 3 балла.
По данным СМИ, толчки ощущались также в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Индии и Пакистане.
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