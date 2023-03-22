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Ребёнка, выпавшего из коляски при прогулке, помогли вернуть полицейские Атырау

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Ребёнка, выпавшего из коляски при прогулке, помогли вернуть полицейские Атырау
Иллюстративное изображение Silviu с сайта Pixabay
Отец ребёнка, имеющий проблемы со здоровьем, не заметил, что малыш упал.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что вызов в 102 поступил от охранника одного из учреждений. Мужчина рассказал, что рядом с ним мужчина вёз коляску с ребёнком.

— Ребёнок выпал из коляски. Когда охранник оказал помощь мужчине, тот испугался и убежал, управляя коляской, не заметив, что ребёнка нет. Выяснилось, что у данного гражданина есть проблемы со здоровьем, — рассказали в ведомстве.

Участковые забрали малыша и нашли мужчину, который является отцом ребёнка. Они отвезли мальчика и его папу к родным.


Источник: Мой Город
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