Космонавт с орбиты поздравил земляков-казахстанцев с Наурызом на русском и казахском языках

Космонавт-испытатель Дмитрий Петелин с орбиты Земли поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, записав видеопоздравление на русском и казахском языках.- Дорогие казахстанцы и особенно костанайцы, земляки. С праздником вас! Берегите себя. Мне выпал шанс взглянуть на Землю из Космоса и хочу вам сказать – не обижайтесь друг на друга, не злитесь понапрасну. Наша планета огромная и очень красивая – с орбиты, кажется, что и бед не может быть на такой красивой Земле. Сегодня большой и светлый праздник – счастья вам! Смотрите на неприятности свысока, с радостью встречайте закаты и рассветы, наслаждайтесь каждым днем и знайте, что жизнь прекрасна!Құрметті қазақстандықтар, әсіресе қостанайлықтар, жерлестер! Сіздердің мерекелеріңіз құтты болсын! Өздеріңізді сақтаңыз. Мен Ғарыштан Жерге қарауға мүмкіндік алдым және сізге айтқым келеді - бір-біріңізге ренжімеңіз, бекер ашуланбаңыз. Біздің планетамыз үлкен және өте әдемі - орбитадан мұндай әдемі Жерде қиындықтар болуы мүмкін емес сияқты. Бүгін үлкен және жарқын мереке - сізге бақыт! Қиындықтарға жоғарыдан қараңыз, күннің батуы мен таңның атуын қуана қарсы алыңыз, әр күннен ләззат алыңыз және мынаны біліңіз, өмір тамаша!Дмитрий Петелин родился 10 июля 1983 года в Костанайской области. Окончил в Костанае технико-экономическую школу-лицей в 2000 году. Затем поступил на аэрокосмический факультет Южно-Уральского государственного университета. В 2006 году получил диплом инженера по специальности "Самолето- и вертолетостроение". Работал инженером-конструктором отдела конструкции самолетов ООО "Научно-инженерная компания" в Жуковском. В 2012-м прошел отбор в отряд космонавтов "Роскосмоса".