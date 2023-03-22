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Очередное ЧП произошло на ТЭЦ в Риддере: виноваты новые владельцы?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Очередное ЧП произошло на ТЭЦ в Риддере: виноваты новые владельцы?
© Tengrinews.kz
На Риддерской ТЭЦ произошло очередное ЧП, на этот раз случился пожар сразу на двух котлах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Возгорание на предприятии зафиксировали 21 марта. В акимате Восточно-Казахстанской области подтвердили факт, отметив, что жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

"Аким ВКО Даниал Ахметов сразу же выехал в Риддер, где провел экстренное совещание на предприятии. На данный момент в работе находятся два котлоагрегата, разогревают еще два. Температурный режим в квартирах жилых домов снижен, но незначительно", - сообщили в акимате.

По словам главы региона, причиной пожара стали технологические нарушения, допущенные со стороны новых владельцев предприятия.

"Новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации. С января они не вкладывают средства ни в ремонт оборудования, ни в погашение дебиторской задолженности, и все это только усугубляет ситуацию", - сообщил Даниал Ахметов.

По официальной информации, на ТЭЦ есть запасы мазута и угля, более того, осуществляется дополнительная поставка топлива. Также на ТЭЦ постоянно будут дежурить пожарные, спасатели, представители отраслевых ведомств и заместитель акима Риддера.

"Мы видим, что на нового собственника ТЭЦ надежды нет, а потому единственный вариант, который я вижу, - это передача теплоисточника в коммунальную собственность. На следующей неделе я проведу еще одно совещание, где выслушаю конкретные предложения от хозяев станции. Но, подчеркну, мы со своей стороны идем по законодательному пути, чтобы все же забрать ТЭЦ в коммунальную собственность, провести капитальный ремонт и достойно войти в новый отопительный сезон", - подчеркнул Ахметов.

Вместе с тем риддерцы отмечают, что в домах достаточно прохладно, в последние дни похолодало, температура воздуха ночью опускалась до минус 16 градусов.

Более того, по сообщениям в соцсетях, сотрудникам ТЭЦ в последние месяцы задерживают заработную плату.

Напомним, серьезные проблемы на ТЭЦ в Риддере возникли еще 5 ноября прошлого года. Тогда здесь произошла очередная авария, и без отопления остались 22 тысячи абонентов, в городе объявили чрезвычайную ситуацию. Риддерцы написали петицию на имя Президента страны с просьбой взять ситуацию на контроль.

Периодически без отопления в батареях жители города провели всю зиму. Аким ВКО Даниал Ахметов неоднократно заявлял, что возникла необходимость передачи предприятия в коммунальную собственность.

24 января этого года ТЭЦ была продана в частные руки. Новый владелец, по словам акима ВКО, пообещал вложить в предприятие семь миллиардов тенге на ремонт. Однако, как выясняется, до сих пор не сделал этого.


Источник: tengrinews.kz
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