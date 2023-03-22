Первая ракетка мира Ига Швёнтек прилетит в Астану

14-15 апреля в столичном национальном теннисном центре сборная Казахстана сыграет против команды Польши в рамках квалификации командного чемпионата мира "Кубка Билли Джин Кинг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.



Польская сборная выступит в своём сильнейшем составе.



На игру против Казахстана капитан команды Давид Кельт выбрал следующих игроков: трехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Ига Швёнтек, которая занимает первое место одиночного рейтинга WTA; Магда Линетт (19-й номер одиночного рейтинга WTA); Магдалена Фрехт (105-й номер номер одиночного рейтинга WTA), Алиция Росольская (39-й номер парного рейтинга WTA), Вероника Фальковская (92-й номер парного рейтинга WTA).



Лучшее выступление Польши в "Кубке Билли Джин Кинг" было в 1992 году, когда он ещё назывался "Кубок Федераций" — тогда польки стали четвертьфиналистками, а в 2022 году сыграли в финальном этапе командного чемпионата мира в Глазго, где не вышли из группы.