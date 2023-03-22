В Усть-Каменогорске строитель разбился на непроверенном подъёмнике. Работодателю назначили условный срок

Глава строительной фирмы купил подъёмный механизм без соответствующих технических документов.



В Усть-Каменогорске вынесли приговор предпринимателю за халатность, которая привела к смерти работника.



Глава фирмы, специализирующейся на предоставлении строительно-монтажных услуг, в прошлом году купил у знакомого подъёмный механизм без соответствующих технических документов. Приспособление предназначалось для ведения фасадных работ. Устанавливая механизм на фасад строящегося дома, производитель не проверил его состояние и безопасность.



Спустя некоторое время подъёмником воспользовался сотрудник, который занимался отделкой. В этот момент внезапно выскочил болт крепления предохранительного каната подъёмника. Платформа с находящимся на ней рабочим рухнула с высоты 29 метров. Рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью.



Предприниматель полностью признал свою вину и выплатил вдове сотрудника компенсацию 10 млн тенге. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, осуждённому запретили в течение трёх лет занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ.