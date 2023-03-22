Казахстанку, приговоренную к 20 годам тюрьмы во Франции, признали невиновной

Гражданку Казахстана Софию Боднарчук, приговоренную к 20 годам лишения свободы во Франции, признали невиновной. Борьба за казахстанку продолжалась несколько лет, и огромную роль в ней сыграли казахстанские дипломаты. Свою шокирующую историю София рассказала телеканалу "Хабар 24", передает Tengrinews.kz.Несколько лет назад супруг женщины на глазах Софии и их двухлетней дочери застрелил собственных родителей. Затем были длительные судебные процессы, в которых против казахстанки выступали шесть адвокатов, представлявших семью ее мужа. Софию поддержали соотечественники, а потом к делу подключился самый известный уголовный защитник Франции - мэтр Марсиаль."Я оказалась абсолютно одна, не говоря по-французски, не зная никаких законов, посольство очень сильно меня поддерживало. Хочу очень сильно поблагодарить бывшего посла Жана Сержановича Галиева и юридического советника Рустема Умурзакова. На протяжении всех этих долгих лет они меня поддерживали, помогали, присутствовали на судах и также поддерживали моих родителей в Казахстане", - рассказала уроженка Карагандинской области."К моему огромному удивлению, казахстанцы, и в том числе дипломаты немедленно заинтересовались случаем Софии и подключились к защите. Всегда были рядом, постоянно писали письма, сигнализировали неустанно во все инстанции обо всех проблемах Софии", - заявил адвокат Эдуард Марсиаль.Само преступление произошло в 2016 году. Двойное убийство семейной пары потрясло Францию. Убийцей оказался их сын Кевин. София провела во французской тюрьме почти 5,5 лет, сначала в ожидании суда, а затем в статусе сообщницы мужа. Девушка надеялась на объективность французского правосудия, но в процессе ее особо никто не слушал, хотя единственным доказательством вины были только обвинения мужа.Адвокат Марсиаль считает, что главная причина несправедливого приговора - это равнодушие окружающих."Ее всегда считали, не сомневаясь, сообщницей в убийстве. Ее собственные показания не имели никакого веса, потому что благодаря некоторым лицам, в суде Софию выставили легкомысленной иностранкой, приехавшей обобрать богатого француза. И вскоре ее приговорили к 20 годам тюрьмы, я не ожидал, это был сюрприз, я не понимал, где и что сделал не так", - заявил защитник.В итоге дело Софии Боднарчук завершилось в ее пользу. Французское государство должно будет возместить нанесенный несправедливым приговором ущерб. Теперь доказавшей свою невиновность казахстанке предстоит отстоять права на ребенка. Этот процесс тоже может растянуться на несколько лет.