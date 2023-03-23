Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом священного для мусульман месяца Рамазан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, имеющего огромное значение для всех мусульман! Это особенное время, когда превозносятся такие ценности, как стойкость, сострадание, умеренность, способствующие духовному очищению и всестороннему совершенствованию людей", - говорится в обращении Президента.
"Наши предки с почтением называли Рамазан "султаном двенадцати месяцев", проводя ауызашар для постящихся и проявляя глубокое уважение друг к другу. На протяжении веков ислам, с которым прочно связаны многие традиции и обычаи Великой степи, играет важную роль в сохранении единства и согласия в нашей стране. Пусть в месяц милосердия наш народ преумножит свои благие начинания и пожнет их плоды. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть пост Ораза будет во благо!"
В этом году месяц Рамазан начался 23 марта. Ночь с 17 на 18 апреля - священная ночь предопределения (Кадр). 21 апреля – праздник Ораза Айт.
Рамазан (Рамадан) — месяц обязательного для мусульман поста, который является одним из пяти столпов ислама. В течение Рамазана правоверные мусульмане в дневное время отказываются от пищи, питья и интимной близости. Длительность месяца зависит от лунного календаря. Пост начинается с начала рассвета и заканчивается после захода солнца.
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