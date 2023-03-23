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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане планируют сменить часовые пояса

Просмотров:603 Опубликовано: Сегодня, 16:45
В Казахстане планируют сменить часовые пояса
Иллюстративное фото
В Казахстане планируется пересмотреть часовые пояса в соответствии с региональными природными поясами.

Из официальных новостей по Казахстану стало известно, что комитет техрегулирования и метрологии МТИ РК создал межведомственную рабочую группу для рассмотрения этого вопроса, выработки позиции и экспертной оценки, передает diapazon.kz

Сейчас в Казахстане 2 часовых пояса: UTC +5 западные районы, и UTC +6, – восточные районы. Жители Актюбинской области поддержали бы эту идею. Предлагаю через СМИ обсудить наши некоторые пожелания и предложения, удобные для Актюбинской области в следующих направлениях.

Ввести в Казахстане единый часовой пояс, который бы устраивал все наши регионы. Мы будем жить единым временем в ногу со всей страной, что неплохо во всех отношениях. Даже Новый год будем встречать вместе с президентом одновременно в 12 часов. Сейчас западные области Казахстана при встрече Нового года чувствуют себя неоднозначно.

Для народного хозяйства западных областей, особенно сельского хозяйства Актюбинской области, больше удобен часовой пояс UТС +6, то есть стрелки надо передвинуть на 1 час вперед, и мы тогда сравняемся с алматинским временем. Световой день увеличится на целый час. Простые люди могут после работы успеть съездить на дачу, поработать, а фермеры более производительно использовать рабочую силу. В Актобе до 2005 года было именно такое время, если еще кто помнит и очень даже сожалеет, например те же садоводы. Можно сказать, проверено временем, всех устраивало.

В пользу или о правильности этого предложения говорит простая наглядная арифметика: восход солнца 22 июня происходит около 4 часов утра. До начала рабочего времени – девяти часов утра – имеется светлых и свободных 5 часов, (9–4=5), а после работы темно уже в десять, то есть светлого времени всего 4 часа(10–6=4), Получается, что солнышко утром уже высоко, а мы еще спим. А вечером вынуждены ложиться спать раньше, так как в 10 часов вечера уже темно. Даже гулять уже темно, особенно деткам. То есть мы живем не в соответствии с природным часовым поясом. Может быть, это можно исправить. Давайте обсудим.


Источник: alau.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Vohazab
  • Альфарий
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:38
Не удивлюсь если наши чиновники ещё для удобства север с югом поменяют.
 
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  • Космос
  • Kain-Livesy
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:38
Дети и без того по темноте в школу пол учебного года ходят а теперь будут почти весь год так ходить?
 
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  • kolu411
  • ЁмоЁ
  • Santa
  • Kain-Livesy
  • Vohazab
  • Альфарий
 Космос (Посетители) Сегодня, 17:07
Инициаторы вообще в школе учились? )))))
Карту Казахстана видели, протяженность с востока на запад заметили?! ;) Нам и двух то поясов мало, а им один подавай... ))))) Ну не может быть в Усть-Каменогорске и в Актау одно и то же время физически! )))))
И вот такие дебилы (медтермин) горе-реформаторы почему-то на каждой ступеньке... (((((
 
 

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