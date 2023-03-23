В Казахстане планируют сменить часовые пояса

В Казахстане планируется пересмотреть часовые пояса в соответствии с региональными природными поясами.



Из официальных новостей по Казахстану стало известно, что комитет техрегулирования и метрологии МТИ РК создал межведомственную рабочую группу для рассмотрения этого вопроса, выработки позиции и экспертной оценки, передает diapazon.kz



Сейчас в Казахстане 2 часовых пояса: UTC +5 западные районы, и UTC +6, – восточные районы. Жители Актюбинской области поддержали бы эту идею. Предлагаю через СМИ обсудить наши некоторые пожелания и предложения, удобные для Актюбинской области в следующих направлениях.



Ввести в Казахстане единый часовой пояс, который бы устраивал все наши регионы. Мы будем жить единым временем в ногу со всей страной, что неплохо во всех отношениях. Даже Новый год будем встречать вместе с президентом одновременно в 12 часов. Сейчас западные области Казахстана при встрече Нового года чувствуют себя неоднозначно.



Для народного хозяйства западных областей, особенно сельского хозяйства Актюбинской области, больше удобен часовой пояс UТС +6, то есть стрелки надо передвинуть на 1 час вперед, и мы тогда сравняемся с алматинским временем. Световой день увеличится на целый час. Простые люди могут после работы успеть съездить на дачу, поработать, а фермеры более производительно использовать рабочую силу. В Актобе до 2005 года было именно такое время, если еще кто помнит и очень даже сожалеет, например те же садоводы. Можно сказать, проверено временем, всех устраивало.



В пользу или о правильности этого предложения говорит простая наглядная арифметика: восход солнца 22 июня происходит около 4 часов утра. До начала рабочего времени – девяти часов утра – имеется светлых и свободных 5 часов, (9–4=5), а после работы темно уже в десять, то есть светлого времени всего 4 часа(10–6=4), Получается, что солнышко утром уже высоко, а мы еще спим. А вечером вынуждены ложиться спать раньше, так как в 10 часов вечера уже темно. Даже гулять уже темно, особенно деткам. То есть мы живем не в соответствии с природным часовым поясом. Может быть, это можно исправить. Давайте обсудим.

