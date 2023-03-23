Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Марта
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.36 KZT
  • €1 = 493.48 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Новые правила прописали для владельцев собак и кошек в Казахстане

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Новые правила прописали для владельцев собак и кошек в Казахстане
Фото с сайта wallsbox.ru
На сайте НПА опубликованы поправки в приказ "Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных", передает Tengrinews.kz.

Приказ министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой опубликован 23 марта, публичное обсуждение продлится до 6 апреля.

На сайте публикуются следующие изменения и дополнения:

не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного;
не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении. Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов, для кошек - более 48.

Отмечается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом:

собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки - рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм, должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости;
кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке;
свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.

"Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком. При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление владельца с собакой в наморднике (для соответствующей категории собак) и на коротком поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах и в других местах. При наличии запрещающих надписей о посещении объектов с собаками, учреждения, непродовольственные магазины оборудуют места их привязи", - говорится в тексте приказа.

Сообщается, что животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остается у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение 10 календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу.

Запрещается разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания.

"Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом", - говорится на сайте НПА.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 22:53
Dikaj, Ладно вакцинировано должно быть, но стерилизовано . Бред. Хотя мое животное стерилизовано, мы сами приняли такое решение, но решать должен владелец животного. Может он хочет иметь щенков или котят на продажу. Или это может быть пожилое животное.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Darkman (Посетители) Сегодня, 22:46
Да ппц. Забыл я спросить `умников` стерилизовать или нет. Это живое существо вообщето.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Darkman
  • Aleksa-N
 Dikaj (Посетители) Сегодня, 22:15
«не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного»
.. простите , что означает данная формулировка ? Это разве корректно? Разве не владелец решает стерилизовать или нет животное ? Очередная глупость глупых людей !
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика