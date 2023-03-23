Новые правила прописали для владельцев собак и кошек в Казахстане

На сайте НПА опубликованы поправки в приказ "Об утверждении типовых правил содержания и выгула домашних животных", передает Tengrinews.kz.
Приказ министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой опубликован 23 марта, публичное обсуждение продлится до 6 апреля.
На сайте публикуются следующие изменения и дополнения:
не допускается содержание невакцинированного и нестерилизованного животного; не допускается оставление домашних животных без присмотра на длительный срок, который определяется в зависимости от вида и потребностей животного в еде, кормлении, выгуле и общении. Предельный срок без присмотра для взрослых собак не может составлять более 12 часов, для кошек - более 48.
Отмечается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом:
собаки, требующие особой ответственности владельца животного, а также метисы указанных пород собак и крупные беспородные собаки - рост в холке выше 56 сантиметров и вес более 30 килограмм, должны находиться на поводке и в наморднике. Все остальные собаки находятся без намордника, на поводке, контролируемой длины, при этом владелец животного должен при себе иметь намордник и незамедлительно надеть его на собаку при необходимости; кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке; свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей животного.
"Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком. При отсутствии запрещающих надписей разрешается появление владельца с собакой в наморднике (для соответствующей категории собак) и на коротком поводке в учреждениях, непродовольственных магазинах и в других местах. При наличии запрещающих надписей о посещении объектов с собаками, учреждения, непродовольственные магазины оборудуют места их привязи", - говорится в тексте приказа.
Сообщается, что животное, покусавшее людей или животных, если агрессия была спровоцирована действиями человека или животного, по разрешению ветеринарной лечебной организации или ветеринарного врача, обслуживающего данную территорию, остается у владельца при выдаче владельцем письменного обязательства о содержании животного в изолированном помещении в течение 10 календарных дней и предоставлении его для осмотра ветеринарному врачу.
Запрещается разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания.
"Не допускается бесконтрольное разведение собак и кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их кастрации/стерилизации, кроме тех, кто обладает соответствующей регистрацией в кинологической и фелинологической организациях или имеют противопоказания по здоровью животного, что подтверждается ветеринарным врачом", - говорится на сайте НПА.
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