В Казахстане пресекли деятельность транснациональной преступной группы

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа граждан Казахстана и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Оперативниками проводились специальные мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, которые предназначались для использования при изготовлении синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории. Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки.В октябре прошлого года на начальном этапе специальной операции, а также в марте текущего года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастные к контрабанде прекурсоров.На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны к автомату Калашникова.В ходе обыска складских помещений сотрудниками МВД и Департамента полиции города Алматы изъяты прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов - специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков.Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны. Таким образом, не допущено изготовление восьми тонн синтетических наркотиков. Это восемь миллионов разовых доз. В настоящее время проводятся следственные действия. МВД продолжает работу по пресечению поставок прекурсоров до стадии производства синтетических наркотиков.