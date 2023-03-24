Озвучен средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 168,7 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 380,6 миллиарда тенге.



"Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2023 года составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 089 тенге, базовой пенсии - 37 903 тенге", - говорится в сообщении.



По состоянию на 1 марта 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 295 тысяч человек.