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Озвучен средний размер пенсии в Казахстане

Просмотров:413 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане
Иллюстративное фото
В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 168,7 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 380,6 миллиарда тенге.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2023 года составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 089 тенге, базовой пенсии - 37 903 тенге", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 марта 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 295 тысяч человек.


Источник: tengrinews.kz
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