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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

5-летнюю девочку изнасиловали в Астане

Просмотров:772 Опубликовано: Сегодня, 10:57
5-летнюю девочку изнасиловали в Астане
Фото:elements.envato.com
Мужчина изнасиловал пятилетнюю девочку в Астане, в полиции возбудили уголовное дело, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным руководителя фонда "НеМолчи" Дины Тансари, девочка осталась дома с отцом, а мать ушла на работу. К отцу девочки пришел знакомый, и они стали распивать алкоголь.

"В какой-то момент этот мужчина увел девочку к себе и изнасиловал. Мама пришла в 6 утра, нашла девочку у этого мужчины. Девочка была напугана и плакала со словами: "Мама, ты куда ушла? Этот дядя мне больно сделал", - рассказала Тансари.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что 8 марта по данному факту Управлением полиции района Есиль зарегистрировано досудебное расследование по статье 124, части 1 УК "Развращение малолетних".

"Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", - заключили в полиции.

Напомним, ранее в Мангистауской области задержанный по подозрению в изнасиловании двух девочек в возрасте 16 и 12 лет покончил с собой в полицейском участке, выпрыгнув из окна.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:15
ох какой ужас. просто ужас.
на кол его
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:12
Вот ублюдок, прижечь половой орган, калёным железом
И на кол посадить !!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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