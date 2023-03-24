5-летнюю девочку изнасиловали в Астане

Мужчина изнасиловал пятилетнюю девочку в Астане, в полиции возбудили уголовное дело, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным руководителя фонда "НеМолчи" Дины Тансари, девочка осталась дома с отцом, а мать ушла на работу. К отцу девочки пришел знакомый, и они стали распивать алкоголь.
"В какой-то момент этот мужчина увел девочку к себе и изнасиловал. Мама пришла в 6 утра, нашла девочку у этого мужчины. Девочка была напугана и плакала со словами: "Мама, ты куда ушла? Этот дядя мне больно сделал", - рассказала Тансари.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что 8 марта по данному факту Управлением полиции района Есиль зарегистрировано досудебное расследование по статье 124, части 1 УК "Развращение малолетних".
"Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат", - заключили в полиции.
Напомним, ранее в Мангистауской области задержанный по подозрению в изнасиловании двух девочек в возрасте 16 и 12 лет покончил с собой в полицейском участке, выпрыгнув из окна.
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