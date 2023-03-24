Из-за взрывной волны на ТЭЦ в Риддере обрушились конструкции

Хлопок угольной пыли прогремел на ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По официальным данным, 23 марта в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли.



"Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 квадратных метров. Подача угля в котлы восстановлена в 13:00. На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения", - сообщили в Министерстве энергетики.



Отмечается, что в состав комиссии вошли представители комитета ведомства, ТЭЦ и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней.



По официальным данным, в настоящее время на ТЭЦ в работе находится два котла из шести. На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов при графике 70/46 градусов.



Напомним, что 22 марта на Риддерской ТЭЦ произошло очередное ЧП. Тогда произошел пожар сразу на двух котлах. В акимате Восточно-Казахстанской области подтвердили факт, отметив, что жертв и серьезных разрушений удалось избежать.