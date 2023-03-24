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Из-за взрывной волны на ТЭЦ в Риддере обрушились конструкции

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Из-за взрывной волны на ТЭЦ в Риддере обрушились конструкции
Фото ©Tengrinews.kz
Хлопок угольной пыли прогремел на ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По официальным данным, 23 марта в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли.

"Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 квадратных метров. Подача угля в котлы восстановлена в 13:00. На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения", - сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что в состав комиссии вошли представители комитета ведомства, ТЭЦ и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней.

По официальным данным, в настоящее время на ТЭЦ в работе находится два котла из шести. На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов при графике 70/46 градусов.

Напомним, что 22 марта на Риддерской ТЭЦ произошло очередное ЧП. Тогда произошел пожар сразу на двух котлах. В акимате Восточно-Казахстанской области подтвердили факт, отметив, что жертв и серьезных разрушений удалось избежать.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 13:32
Бедные люди. Скорее бы уже лето.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:31
Безалаберность опаснее диверсии.
 
 

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