Из-за взрывной волны на ТЭЦ в Риддере обрушились конструкции

Хлопок угольной пыли прогремел на ТЭЦ в Риддере, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По официальным данным, 23 марта в галерее топливоподачи в районе котла № 6 произошел хлопок угольной пыли.
"Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 квадратных метров. Подача угля в котлы восстановлена в 13:00. На место незамедлительно выехало руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения", - сообщили в Министерстве энергетики.
Отмечается, что в состав комиссии вошли представители комитета ведомства, ТЭЦ и технический эксперт. Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней.
По официальным данным, в настоящее время на ТЭЦ в работе находится два котла из шести. На остальных четырех котлах проводятся ремонтные работы по устранению дефектов. Температура теплосети составляет 45/35 градусов при графике 70/46 градусов.
Напомним, что 22 марта на Риддерской ТЭЦ произошло очередное ЧП. Тогда произошел пожар сразу на двух котлах. В акимате Восточно-Казахстанской области подтвердили факт, отметив, что жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz