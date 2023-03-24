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"Перемены, которых не было 100 лет". К чему готовиться Казахстану, предупредил экономист

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 17:36
"Перемены, которых не было 100 лет". К чему готовиться Казахстану, предупредил экономист
Фото: Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Известный экономист Олжас Худайбергенов прокомментировал визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию и прошедшие в Казахстане выборы депутатов Мажилиса, передает Tengrinews.kz.

"Си Цзиньпин (лидер Китайской Народной Республики. - Прим.) был в России три дня, и, помимо официальных встреч, более 10 часов суммарно проводил закрытые переговоры с Путиным (президент России. - Прим.), на прощание сказав, что "мы вместе двигаем перемены, которых не было в течение 100 лет". Что это за перемены? В первую очередь это разворот мира от тренда к монополярному миру к многополярному", - сказал Худайбергенов.

Эта сухая дипломатическая формулировка, по словам экономиста, подразумевает изменение глобального миропорядка во главе с США в пользу появления новых центров, которые претендуют на статус лидера в своем регионе.

"Это изменение неизбежно предполагает конфронтацию всеми невоенными способами и также неизбежно означает войну, если невоенные способы провалились. Фактически можно констатировать, что последние несколько лет были невоенные способы и они провалились, а значит, высока вероятность большой войны", - предупредил Худайбергенов.

Он назвал безрассудством считать, что Китай не ровня Штатам, поскольку реальный ВВП Китая на 30 процентов больше американского, а военный потенциал выше по всем показателям, кроме авианосцев и числа ядерных бомб.

"Можно быть сетевым хомячком и безрассудно утверждать, что мировая война невыгодна никому, хотя войны начинались не из-за выгод, а из-за невозможности устранить противоречия мирным способом, но лучше быть мудрее и следовать известному правилу: "хочешь мира - готовься к войне", - отметил Худайбергенов.

В случае эскалации конфликта между США и Китаем, по его словам, все плюсы взаимозависимости, которые давала глобализация, станут минусами в силу разрушения логистических цепочек.

"Развивающиеся страны пострадают больше всего, в первую очередь, из-за неготовности систем госуправления действовать быстро и эффективно, думать на 5-10 лет вперед, отсутствия планов "Б", а главное - отсутствия атмосферы доверия и командной работы на верхнем уровне системы госуправления, которое больше занято мелочными вопросами с горизонтом видения в 2-3 месяца, упуская из виду глобальные процессы, даже если они уже прямо сформулированы. Мы не исключение", - предупредил он.

Завершение выборного цикла и в целом перезагрузки системы госуправления в Казахстане, по его словам, должно предполагать формирование высококачественного состава правительства и госорганов, подчиняющихся напрямую Президенту.

"Состава, который будет способен интеллектуально и ценностно выдержать нагрузку грядущих перемен, которых не было уже 100 лет. Если такого состава не будет, то Казахстан рискует потерять независимость и вообще перестать существовать как государство в рамках тектонических геополитических перемен", - заявил Худайбергенов.

Желающих занять руководящие посты в структурах власти экономист призвал тысячу раз взвесить свои амбиции и соотнести их с интересами страны.

"Иначе завтра не будет ни страны, ни амбиций. Надеюсь, в новом составе правительства не будет тех, кто этого не понимает", - заключил он.


Источник: tengrinews.kz
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