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Казахстанцам запретили вывозить топливо в 20-литровых канистрах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:51
Казахстанцам запретили вывозить топливо в 20-литровых канистрах
Фото Tengrinews.kz
Водителям запрещают вывозить из Казахстана 20-литровые канистры с топливом. Об этом на редакционный WhatsApp-номер написал читатель Tengrinews.kz.

Мужчина по имени Руслан сообщил, что такая ситуация наблюдается на одном из таможенных постов в Восточно-Казахстанской области.

"Проблема вывоза нефтепродуктов с территории Казахстана исключительно для собственных нужд. На границах с Россией наши пограничники с 20 января массово возвращают физических лиц, которые провозят с собой не более одной 20-литровой канистры бензина или дизтоплива. Ранее допускалась одна канистра, однако в последнем приказе об этом не прописано. Таможенники на основании этого возвращают людей обратно в Казахстан.

Чиновники в приказе или забыли написать, тем самым создав большие неудобства для простых наших граждан, или специально исключили такую возможность, но очень маловероятно. Хочется узнать: эта норма специально была исключена и в связи с чем? Неужели 20-литровые канистры, которые адекватные водители берут с собой в зимний период, являются нарушением законодательства и несут ущерб экономическим интересам страны?" - написал он.

Редакция Tengrinews.kz с официальным запросом обратилась в Министерство энергетики. В ведомстве ответили, что 20 января этого года вышел новый приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Казахстана". В нем действительно исключена норма, разрешающая брать с собой 20-литровый запас топлива в канистрах. Данный приказ будет действовать до конца июня этого года.


Источник: tengrinews.kz
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